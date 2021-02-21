Голос країни 11 сезон 5 випуск: повернення "Алібі" та виступ учасниці з Тіною Кароль

Боротьба за місця у командах тренерів "Голосу країни 11" стає все запеклішою. Хто зумів своїм вокалом розвернути крісла суддів у 5 ефірі – дивіться у матеріалі.

З кожним випуском судді "Голосу країни 11" стають більш прискіпливими на "сліпих прослуховуваннях", адже талановитих вокалістів, які заслуговують пройти у наступний етап шоу, стає дедалі більше. І тільки ті, що справді заворожують своїм тембром і змушують знаменитих артистів затамувати подих, проходять у нокаути.

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Дивує глядачів і поява на сцені вокального проєкту вже знаменитих співаків, які мали паузу у своїй кар'єрі. Для них кастинги є особливо хвилюючими, адже вони мають шанс по-справжньому перезавантажити свою творчість. Хто з вокалістів і артистів заспівали у 5 випуску "Голосу країни 11" – дивіться у матеріалі.

Євгеній Шарманов

Розпочав ефір талановитий Євгеній Шарманов. Хлопець працює освітлювачем на знімальних майданчиках, тому з кожним із зіркових тренерів "Голосу" він вже встиг попрацювати. Створюючи кліпи для інших, Євген сам мріяв зайняти місце зірок, відтак наважився прийти на кастинги вокального проєкту.

Ще перед виступом учасник шоу зізнався: хоче розвернути всі крісла. Однак на останніх хвилинах його виступу кнопку натиснули Олег Винник і Надія Дорофєєва. Зіркові тренери вступили у боротьбу за Євгена Шарманова. Після роздумів хлопець долучився до команди Дорофєєвої.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгена Шарманова

Ася Ярмолюк

Підкорити сцену "Голосу" взялась і Ася Ярмолюк. Вона працює у Палаці культури в Кривому Розі та часто займається організацією концертів. Тепер же Ася мріє і сама виходити на велику сцену, отримуючи порцію емоцій від глядачів. На жаль, вона не зуміла розвернути крісла тренерів. Красуня не має музичної освіти, тому зізналась, що не буде складати руки та наполегливо йтиме до того, аби стати артисткою.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Асі Ярмолюк

Денис Калитовський

Відомий в Україні блогер Денис Калитовський вже має свою аудиторію в мережі. Хлопець записує кавери на хіти і, щоб розвивати свою кар'єру, наважився переїхати до Києва з маленького містечка Радехів. Наступним кроком для вокаліста є "Голос країни 11", який не тільки допоможе йому навчатись вокалу в успішних артистів, але й стане щаблем у шляху до успіху.

Своїм співом Денис Калитовський підкорив Тіну Кароль і Монатіка. Для хлопця обидвоє артистів є кумирами, а тому вибір був нелегкий. Денис поповнив команду Тіни Кароль, ставши 10 її учасником.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Дениса Калитовського

Петро Чернишенко

А от Петро Чернишенко працює будівельником і комплектувальником за кордоном, однак марить сценою. Отримавши підтримку своїх колег, заробітчанин наважився прийти на кастинги "Голосу країни 11", який є одним з його улюблених проєктів.

З перших хвилин виступу Петро заворожив усіх зіркових суддів, які насолоджувались його голосом. До останніх секунд Олег Винник, Монатік, Надія Дорофєєва і Тіна Кароль не наважувались натиснути на кнопку. За цей самородок розпалилась справжня боротьба, яка завершилась вибором Петра Чернишенка. Він обрав Надію Дорофєєву, чим здивував зал.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Петра Чернишенка

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Валерій Мирошниченко

Прийшов на кастинги і вокаліст оперети Валерій Мирошниченко. Він зізнався, що дізнався про "сліпі прослуховування" випадково. Валерій отримав роль в опереті про Доріана Грея, але через пандемію коронавірусу її скасували. Після цього вокаліст дізнався, що у Києві триває набір в 11 сезон "Голосу країни". Без вагань Валерій Мирошниченко подав свою заявку.

Артисту лише трішки не вистачило, аби переконати зіркових тренерів, що він має пройти у другий етап "Голосу".

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Валерія Мирошниченка

Анна Бераіа

Співачка Анна Бераіа зізналась перед виступом, що її надихнув приклад Андрія Хаята. До "Голосу" талановитий вокаліст не мав змоги ділитись своїми фольк-треками з великою аудиторією. Однак вже з перших ефірів Хаят став улюбленцем глядачів та навіть почав підкорювати ще одне шоу – Нацвідбір Євробачення. Відтак Анна також мріє почати свій шлях з цього проєкту та презентувати свій альбом українцям.

Олег Винник і Надія Дорофєєва запросили дівчину до своїх команд. Анна, довго не роздумуючи, обрала Винника.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Бераіа

Андрій Науменко

Любитель року Андрій Науменко прийшов на кастинги "Голосу", щоб поповнити команду Олега Винника. Вокаліст знає, що саме цей зірковий тренер набирає потужні голоси, які можуть співати рок.

Хлопець викликав овації у залі та зумів на перших секундах виступу розвернути крісло Надії Дорофєєвої, яка із захватом спостерігала за перформансом Андрія. За цього вокаліста вступив у боротьбу і Олег Винник. Дорофєєва заявила, що перед нею – зірка, а тому саме її обрав харизматичний учасник шоу.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Науменка

Альона Чайка

Яскрава вокалістка Альона Чайка також хотіла б стати частинкою шоу-бізнесу. Дівчина приїхала із Санкт-Петербурга, щоб підкорити український "Голос країни 11". Росіянка обрала пісню Шури, чим викликала ностальгію у зіркових тренерів. Та пройти у наступний етап шоу Альоні Чайці не вдалось.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Альони Чайки

Володимир Каверін

Особливим гостем 5 випуску "Голосу країни 11" став моряк Володимир Каверін, який двічі подорожував навколо світу. У всі рейси чоловік брав гітару та показував іноземним колегам красу української пісні.

На шоу Володимир Каверін заспівав трек "Журавлі", чим зворушив весь зал. Олег Винник єдиний, хто обернувся на спів моряка. Наприкінці бесіди всі судді аплодували Володимиру стоячи. Цей учасник став найстаршим в 11 сезоні "Голосу країни"

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Каверіна

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Любов Дробина

У час карантину, коли всі концерти скасували, Любов Дробина наважилась втілити свою мрію. Киянка стала стрімером в ютубі, влаштовуючи онлайн-виступи у мережі. Любов Дробина вже має своїх прихильників, які не обмежуються Україною.

Своїм вокалом дівчина приголомшила Монатіка і Надію Дорофєєву. Обидва тренери запросили співачку до своїх команд. Любов зізналась, що хотіла б попрацювати з кожним із суддів "Голосу", однак вона обрала Монатіка.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Любові Дробини

Владислав Хохлан

Не всі викладачі вокалу є артистами. Однак Владислава Хохлана це не зупиняє, адже він хоче переконатись, на що здатний, і надихнути своїх студентів на втілення своїх мрій. Педагог обрав складну композицію Maybe I, яка поєднала рокове звучання та дивовижний вокал.

Влад Хохлан викликав запеклу боротьбу серед тренерів. Монатік замінив Надю Дорофєєву на її кріслі та почав протистояння з Олегом Винником за цього учасника. Спільним зусиллями артист таки переконав Влада Хохлана обрати команду Дорофєєвої.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Влада Хохлана

Ірина Васильєва (Айріс)

Загадкова Ірина Васильєва вийшла на сцену "Голосу", зазначивши тільки, що мріяла вийти на цю сцену. Дівчина обрала композицію Монатіка, з якою запалила та змусила всіх глядачів танцювати. Однак зіркові тренери залишились непохитними: жоден з них не натиснув на кнопку.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Васильєвої

Вікторія Гнатюк

А от для Вікторії Гнатюк спів – це те, без чого вона не уявляє свого життя. Мама двох дітей присвячує їм весь свій час. Та відмовлятись від мрії Вікторія Гнатюк не хоче, а тому прийшла на "Голос країни 11", щоб підкорити глядачів і суддів.

Вокалістка пішла на ризик і обрала пісню Тіни Кароль "У неба попросим". Зіркова тренерка дуже прискіпливо відбирає учасників, які співають її треки. Однак у цьому випадку Тіна не вагалась і обернулась на голос Вікторії Гнатюк. Підкорила вокалістка і Олега Винника.

Тіна Кароль заспівала з Вікторією Гнатюк у дуеті. Після цього жінка обрала її команду.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Гнатюк

Яна Загоруйко

Авторка пісень Яна Загоруйко часто чує, що її зовнішність – не для сцени. Дівчина не любить підборів, макіяж та є яскравою активісткою ЛГБТ-спільноти. Вона переконана: тільки "Голос країни" може допомогти їй стати співачкою, адже тут судді обирають учасників, не дивлячись на них.

Своїм голосом я зламаю стереотипи і нарешті стану почутою,

– наголосила Яна Загоруйко.

Дівчина переспівала пісню "Цвіте терен", чим викликала овації. Лише Тіна Кароль розвернулась на спів Яни, відтак вона автоматично потрапила до її команди.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Яни Загоруйко

The Alibi Sisters

Після 5 років творчої паузи Аліна та Анна Завальські вирішили повернутись до своєї творчості. На сцену вони повертаються з новим проєктом The Alibi Sisters.

Перед виходом на сцену знамениті співачки зізнались: останнім часом головними в їхньому житті були діти. Та нащадки підросли, а легендарний дует вирішив перезавантажити свою творчість в шоу-бізнесі. Анна і Аліна презентували єврейську пісню, яка зазвучала по-іншому.

Артистки вирішили не долучатись до вокального проєкту, щоб не забирати у когось з невідомих учасників шанс стати знаменитими. Тому їхня поява – це зірковий сюрприз для глядачів.

"Голос країни 11 сезон" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ The Alibi Sisters

Учасники "Голосу країни 11"

Команда Тіни Кароль

Денис Калитовський

Вікторія Гнатюк

Яна Загоруйко

Команда Монатіка

Любов Дробина

Команда Олега Винника

Анна Бераіа

Володимир Каверін

Команда Надії Дорофєєвої