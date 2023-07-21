Поляки безплатно знімуть для України новий сезон "Голосу": робота над шоу стартувала

Стартували зйомки нового сезону вокального шоу "Голос країни". Знімання відбувається у Польщі: 1+1 працює з популярним польським мовником.

Телеканал "1+1 Україна" підтвердив початок роботи над 13 сезоном вокального проєкту. "Голос країни" обіцяв розширювати кордони: новий сезон будуть знімати у Польщі.

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"Голос країни" знімають у Польщі

Як повідомляє канал, 13 сезон стане "європейським", адже над ним працюватиме команда України та команда Польщі. З українського боку це Big Brave Events (підрозділ 1+1 media).

"Голос країни-13" об’єднає українців з усіх куточків світу на знімальному майданчику у Польщі. Сезон транслюватиметься українською мовою як в Україні, так і в Польщі на знак підтримки всіх українців, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного вторгнення Росії,

– повідомляють представники каналу.



"Голос країни" / Фото з інстаграму шоу

Поляки погодилися знімати український "Голос" безплатно

Польський портал Gazeta.pl повідомив, що з польського боку над українським "Голосом" працюватиме один з найпопулярніших мовників – TVP (Telewizja Polska). Там підтвердили, що Україна має ліцензію на проєкт, але в каналу "1+1" немає "ні виробничих, ні впроваджувальних, ні бюджетних можливостей для створення такого проєкту".

Ми зробимо це безкоштовно. Україна зараз не має потужностей для його виробництва, то чому б нам не допомогти їм?

– сказав президент TVP.

Там додають, що українська сторона отримає готовий продукт у рамках бартеру. Водночас полякам не потрібно турбуватися про свій "Голос". Канал працюватиме одразу у трьох форматах The Voice – "Голос Польщі", "Голос Польщі. Діти" і український "Голос країни".