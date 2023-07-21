Поляки безплатно знімуть для України новий сезон "Голосу": робота над шоу стартувала
Джерело:1+1
Стартували зйомки нового сезону вокального шоу "Голос країни". Знімання відбувається у Польщі: 1+1 працює з популярним польським мовником.
Телеканал "1+1 Україна" підтвердив початок роботи над 13 сезоном вокального проєкту. "Голос країни" обіцяв розширювати кордони: новий сезон будуть знімати у Польщі.
Дивіться також Лідерка головних музичних чартів: розсекретили ім'я четвертого тренера нового "Голосу країни"
"Голос країни" знімають у Польщі
Як повідомляє канал, 13 сезон стане "європейським", адже над ним працюватиме команда України та команда Польщі. З українського боку це Big Brave Events (підрозділ 1+1 media).
"Голос країни-13" об’єднає українців з усіх куточків світу на знімальному майданчику у Польщі. Сезон транслюватиметься українською мовою як в Україні, так і в Польщі на знак підтримки всіх українців, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного вторгнення Росії,
– повідомляють представники каналу.
"Голос країни" / Фото з інстаграму шоу
Поляки погодилися знімати український "Голос" безплатно
Польський портал Gazeta.pl повідомив, що з польського боку над українським "Голосом" працюватиме один з найпопулярніших мовників – TVP (Telewizja Polska). Там підтвердили, що Україна має ліцензію на проєкт, але в каналу "1+1" немає "ні виробничих, ні впроваджувальних, ні бюджетних можливостей для створення такого проєкту".
Ми зробимо це безкоштовно. Україна зараз не має потужностей для його виробництва, то чому б нам не допомогти їм?
– сказав президент TVP.
Там додають, що українська сторона отримає готовий продукт у рамках бартеру. Водночас полякам не потрібно турбуватися про свій "Голос". Канал працюватиме одразу у трьох форматах The Voice – "Голос Польщі", "Голос Польщі. Діти" і український "Голос країни".
- Нагадаємо, про зйомки нового сезону українського вокального шоу в Польщі вже "спалився" Юрій Горбунов. Ще тоді він казав, що польські друзі підставили українцям плече.
- 13 сезон "Голосу країни", за планом, повинен бути готовий восени цього року. Глядачам вже відомі імена всіх 4 зіркових тренерів: це лідерка The Hardkiss Юлія Саніна, продюсер Іван Клименко, співачка Надя Дорофєєва та артист Артем Пивоваров.