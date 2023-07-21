Телеканал "1+1 Украина" подтвердил начало работы над 13-м сезоном вокального проекта. "Голос країни" обещал расширять границы: новый сезон будут снимать в Польше.

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"Голос країни" снимают в Польше

Как сообщает канал, 13-й сезон станет "европейским", ведь над ним будет работать команда Украины и команда Польши. С украинской стороны это Big Brave Events (подразделение 1+1 media).

"Голос країни-13" объединит украинцев из всех уголков мира на съемочной площадке в Польше. Сезон будет транслироваться на украинском языке как в Украине, так и в Польше в знак поддержки всех украинцев, вынужденных покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России,

– сообщают представители канала.



"Голос країни" / Фото с инстаграма шоу

Поляки согласились снимать украинский "Голос" бесплатно

Польский портал Gazeta.pl сообщил, что с польской стороны над украинским "Голосом" будет работать один из самых популярных вещателей – TVP (Telewizja Polska). Там подтвердили, что у Украины есть лицензия на проект, но у канала "1+1" нет "ни производственных, ни внедренческих, ни бюджетных возможностей для создания такого проекта".

Мы сделаем это бесплатно. У Украины сейчас нет мощностей для его производства, так почему бы нам не помочь им?

– сказал президент TVP.

Там добавляют, что украинская сторона получит готовый продукт в рамках бартера. В то же время полякам не нужно беспокоиться о своем "Голосе". Канал будет работать сразу в трех форматах The Voice - "Голос Польши", "Голос Польши. Дети" и украинский "Голос країни".