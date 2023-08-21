Не всім дали дозвіл, – Горбунов пояснив, як чоловіки виїжджають у Польщу на "Голос країни"
Джерело:Аліна Доротюк
Новий сезон "Голос країни" знімають у Польщі, тож у глядачів виникло запитання, як чоловіки виїжджають туди з України. Юрій Горбунов пояснив, як це відбувається.
Прем'єра нового сезону шоу "Голос країни" відбудеться вже у вересні. 13 сезон назвали європейським, адже його знімають у Польщі.
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Юрій Горбунов про те, як виїжджають чоловіки
Ведучий "Голосу" Юрій Горбунов розповів, що цього сезону учасниками можуть бути тільки українці. Він пояснив, що чоловіків у знімальній команді та серед учасників значно менше.
Все, що стосується "Голосу" – це Міністерство культури. До речі, з нашої групи виїхали далеко не всі чоловіки. Не всім дали дозвіл. Наша компанія людей, яка виїжджала від телеканалу та Міністерства культури, чоловіків – відсотків 20, все решта дівчата,
– заявив шоумен.
Горбунов розповів, що учасників-хлопців приблизно так само 20%. У проєкті взяли участь ті, хто вже живе за кордоном, а також виконавці з України: їм дозвіл також надав Мінкульт. Та він тимчасовий – діє тільки на період перебування у шоу.
"Не можу сказати, що хлопців мало, але там дуже багато хлопців, які наразі живуть за кордоном. Є ті, хто їхали з України, їм Мінкульт давав дозвіл".
На думку Юрія Горбунова, вокальний конкурс – це "культурна пігулка" для українців. Він пояснив, чому шоу важливе.
У ворога така задача і стоїть – загнати нас у бомбосховища. Щоб все було закрито, театри були закриті, телебачення, кіно не працювало. Щоб ми сиділи налякані, злі, голодні, холодні, босі, і вимагали від влади припинити війну. Саме тому "Голос" потрібен, щоб культурна історія працювала, особливо в тому випадку, коли її фінансують наші колеги,
– каже ведучий.
Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн
Що відомо про 13 сезон "Голосу"
- Ще у березні команда "Голосу країни" розпочала працювати над шоу. Зйомки відбуваються у Європі: над сезоном працює українська команда та польський мовник, який надав свої ресурси безплатно. Шоу транслюватимуть в обох країнах українською. Прем'єра 13 сезону – 3 вересня.
- Глядачам вже відомі імена всіх 4 зіркових тренерів: це лідерка The Hardkiss Юлія Саніна, продюсер Іван Клименко, співачка Надя Дорофєєва та артист Артем Пивоваров.
- Команда відзняла вже перший етап шоу – "сліпі прослуховування". На сцену проєкту вийшло 60 різножанрових вокалістів, які мали здивувати тренерів та глядацьку залу своїми голосами. У цьому сезоні конкурсу команди суддів складатимуться з 10 співаків.