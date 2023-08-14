Стала відома дата прем'єри європейського сезону "Голосу країни". Довгоочікувана прем'єра нового 13 сезону відбудеться 3 вересня о 21:00 на "1+1 Україна".

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Прем'єра "Голосу країни" вже скоро

Новий європейський сезон музичного шоу знімають у Варшаві за підтримки польських партнерів. Вони підтримали українських продюсерів та організаторів та надали майданчик.

Телеканал не лише оголосив дату прем'єри, а ще й презентував яскраву промокампанію, в якій взяли участь цьогорічні тренери проєкту: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко, Надя Дорофєєва. Для зйомок цього ролика, а також першого етапу шоу усі зіркові судді обрали вбрання від українських дизайнерів.



Кадр зі зйомок промо / Фото "1+1"

У відео тренери приходять на залізничний вокзал та збираються біля брендованого потягу Укрзалізниці. Вони рушають на знімальний майданчик у Польщі під офіційний саундтрек "Голосу країни-13".

Голос надій, сміливих мрій – вічно живий,

– співають наставники.

Саундтрек проєкту отримав назву "Голос країни", його прем'єра на цифрових майданчиках відбудеться незабаром. Продюсер шоу Володимир Завадюк вважає, що пісня знайде свого слухача, адже має потужний сенс.

"Вважаю, що саундтрек "Голосу країни" – новий свіжий подих для нашого проєкту, адже вперше за всі сезони ми спільно з ENKO Music змогли реалізувати цю ідею. В цій пісні закладено дуже багато потужних сенсів, які повинні відгукнутися у серцях наших телеглядачів. Трек відображає той час, в якому ми живемо, вона про те, що навіть попри біль тривогу і темні часи ми зможемо знайти світлі моменти, справжніх людей і підтримку один одного".

"Голос країни. Європейський сезон": дивіться відео онлайн

Зауважимо, "Голос країни" у прямому ефірі можна дивитися на "1+1 Україна" на "Київстар ТБ" та на інших ОТТ-платформах. На території Польщі пряма трансляція буде доступна на "Київстар ТБ". Випуск можна переглянути по завершенню на сайті каналу 1+1, "1+1 video", Київстар ТБ (на території України), а епізоди на YouTube-каналі "Голос країни".

Що відомо про Голос країни-13