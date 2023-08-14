Україна звучить в Європі: відома дата прем'єри 13 сезону "Голосу країни"

Довгоочікувана прем'єра нового сезону шоу "Голос країни" відбудеться вже зовсім скоро. Організатори назвали дату – перший епізод вийде на екрани 3 вересня.

Стала відома дата прем'єри європейського сезону "Голосу країни". Довгоочікувана прем'єра нового 13 сезону відбудеться 3 вересня о 21:00 на "1+1 Україна".

Дивіться також У Польщі стартували зйомки "Голосу країни-13": перші кадри з Варшави

Прем'єра "Голосу країни" вже скоро

Новий європейський сезон музичного шоу знімають у Варшаві за підтримки польських партнерів. Вони підтримали українських продюсерів та організаторів та надали майданчик.

Телеканал не лише оголосив дату прем'єри, а ще й презентував яскраву промокампанію, в якій взяли участь цьогорічні тренери проєкту: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко, Надя Дорофєєва. Для зйомок цього ролика, а також першого етапу шоу усі зіркові судді обрали вбрання від українських дизайнерів.



Кадр зі зйомок промо / Фото "1+1"

У відео тренери приходять на залізничний вокзал та збираються біля брендованого потягу Укрзалізниці. Вони рушають на знімальний майданчик у Польщі під офіційний саундтрек "Голосу країни-13".

Голос надій, сміливих мрій – вічно живий,

– співають наставники.

Саундтрек проєкту отримав назву "Голос країни", його прем'єра на цифрових майданчиках відбудеться незабаром. Продюсер шоу Володимир Завадюк вважає, що пісня знайде свого слухача, адже має потужний сенс.

"Вважаю, що саундтрек "Голосу країни" – новий свіжий подих для нашого проєкту, адже вперше за всі сезони ми спільно з ENKO Music змогли реалізувати цю ідею. В цій пісні закладено дуже багато потужних сенсів, які повинні відгукнутися у серцях наших телеглядачів. Трек відображає той час, в якому ми живемо, вона про те, що навіть попри біль тривогу і темні часи ми зможемо знайти світлі моменти, справжніх людей і підтримку один одного".

"Голос країни. Європейський сезон": дивіться відео онлайн

Що відомо про Голос країни-13

Робота над новим сезоном шоу розпочалась ще в березні. Згодом стало відомо, що через війну проєкт зніматимуть в Європі. Над європейським сезоном працюватиме українська команда Big Brave Events та польський мовник TVP, який надав свої ресурси безплатно. Шоу транслюватимуть в обох країнах українською.

Глядачам вже відомі імена всіх 4 зіркових тренерів: це лідерка The Hardkiss Юлія Саніна, продюсер Іван Клименко, співачка Надя Дорофєєва та артист Артем Пивоваров.

Організатори встигли зняти перший етап шоу – "сліпі прослуховування". На сцену проєкту вийшло 60 різножанрових вокалістів, які мали здивувати тренерів та глядацьку залу потужними голосами. Конкурс частково оновив правила: команди суддів складатимуться з 10 співаків, які мають стати амбасадорами української музики у Європі.

, "Голос країни" у прямому ефірі можна дивитися на "1+1 Україна" на "Київстар ТБ" та на інших ОТТ-платформах. На території Польщі пряма трансляція буде доступна на "Київстар ТБ". Випуск можна переглянути по завершенню на сайті каналу 1+1, "1+1 video", Київстар ТБ (на території України), а епізоди на YouTube-каналі "Голос країни".