Відтак тепер відомо, яким буде знімальний павільйон. До того ж розкрили більше подробиць про сценічну графіку, візуальні ефекти та вбрання тренерів.
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Нові подробиці "Голосу країни 13"
Загальна площа знімальних локацій – 2700 квадратних метрів. Відтак залучили сучасний інноваційний знімальний павільйон. Глядачі побачать шість яскравих локацій. Зокрема, сцену, зони бекстейджу, "стрес-рум", "милю", зону для інтерв'ю та інші. Загалом всю сценічну графіку для шоу створили українські спеціалісти Big Brave Evenst, а для візуальних ефектів на знімальному майданчику використали картини сучасних українських художників.
Як розставили крісла цього року?
Юлія Саніна – Артем Пивоваров – Надя Дорофєєва – Іван Клименко.
Тренери обрали вбрання від українських дизайнерів. Одяг створювали спеціально для шоу.
Як виявилось, всього цього сезону на сцену вийде 60 учасників.
Зазначимо, знімання нового сезону вокального шоу розпочали з хвилини мовчання за українськими військовими та цивільними, які загинули під час російської агресії проти України.
Що відомо про новий сезон "Голосу": головне
- Поляки погодилися знімати український "Голос" безплатно. Найпопулярніший польський мовник TVP (Telewizja Polska) підтвердив, що Україна має ліцензію на проєкт, але в каналу "1+1" немає "ні виробничих, ні впроваджувальних, ні бюджетних можливостей для створення такого проєкту".
- У знак підтримки всіх українців, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного вторгнення Росії, шоу показуватимуть українською мовою в обох країнах.
- Сцена вокального шоу буде унікальною. Вона поєднує в собі кольори прапорів України та Польщі.
- 13 сезон "Голосу країни", за планом, повинен бути готовий восени цього року.