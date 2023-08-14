Стала известна дата премьеры европейского сезона "Голосу країни". Долгожданная премьера нового 13 сезона состоится 3 сентября в 21:00 на "1+1 Украина".

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Премьера "Голосу країни" уже скоро

Новый европейский сезон музыкального шоу снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров. Они поддержали украинских продюсеров и организаторов и предоставили площадку.

Телеканал не только объявил дату премьеры, но и презентовал яркую промо-кампанию, в которой приняли участие тренеры проекта: Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко, Надя Дорофеева. Для съемок этого ролика, а также первого этапа шоу, все звездные судьи выбрали наряды от украинских дизайнеров.



Кадр со съемок промо / Фото "1+1"

В видео тренеры приходят на железнодорожный вокзал и собираются у брендированного поезда Укрзалізниці. Они отправляются на съемочную площадку в Польше под официальный саундтрек "Голосу країни-13".

Голос надежд, смелых мечтаний – вечно живой,

– поют наставники.

Саундтрек проекта получил название "Голос країни", его премьера на цифровых площадках состоится в скором времени. Продюсер шоу Владимир Завадюк считает, что песня найдет своего слушателя, ведь имеет мощный смысл.

"Считаю, что саундтрек "Голосу країни" – новое свежее дыхание для нашего проекта, ведь впервые за все сезоны мы совместно с ENKO Music смогли реализовать эту идею. В этой песне заложено очень много мощных смыслов, которые должны отозваться в сердцах наших телезрителей. Трек отражает то время, в котором мы живем, она о том, что даже, несмотря на боль тревогу и темные времена, мы сможем найти светлые моменты, настоящих людей и поддержку друг друга".

"Голос країни. Європейський сезон": смотрите видео онлайн

Заметим, "Голос країни" в прямом эфире можно смотреть на "1+1 Украина" на "Киевстар ТВ" и других ОТТ-платформах. На территории Польши прямая трансляция будет доступна на "Киевстаре ТВ". Выпуск можно посмотреть по завершению на сайте канала 1+1, "1+1 video", Киевстар ТВ (на территории Украины), а эпизоды на YouTube-канале "Голос країни".

Что известно о "Голос країни-13"