Учора ввечері, 29 жовтня, відбувся грандіозний фінал вокального проєкту "Голос країни". За звання найкращого співака у 13 сезоні боролась учасниця Анастасія Чабан, вже відома широкій публіці під псевдонімом STASYA.
Зверніть увагу Переможець 13 сезону "Голосу країни" – Михайло Панчишин
Іван Клименко та STASYA виступили в дуеті
У фіналі співачка Стася Чабан виступила у дуеті зі своїм зірковим наставником – музичним продюсером Іваном Клименком. Вони виконали пісню "Під крилом". Іван здивував публіку, коли теж взяв у руки мікрофон і зачитав реп. Як він зізнався, це був дебют.
Друзі, для мене це був такий дебют. Я так багато років не тримав мікрофон. Я хочу сказати, що це неймовірна самобутня музика. Я завжди казав, що є музикант, а є артист. Музикант – це той, що дуже гарно грає на інструментах або співає. Артист – це та людина, що зцілює душу своєю музикою,
– поділився Іван Клименко.
Анастасія Чабан та Іван Клименко – "Під крилом": дивіться відео онлайн
Як завершився 13 сезон "Голосу країни"
- Вперше в історії вокального проєкту прямий ефір суперфіналу пройшов за кордоном – у Польщі. За перемогу в шоу змагалися 8 учасників під наставництвом зіркових тренерів – Юлії Саніної, Артема Пивоварова, Наді Дорофєєвої та Івана Клименка.
- Перемогу у проєкті здобув Михайло Панчишин – 25-річний виконавець, український захисник і ветеран війни, а також переможець "Х-Фактора". Другим суперфіналістом також став військовий Юрій Городецький.
- До слова, всі кошти, зібрані у прямому ефірі завдяки смс-голосуванню, будуть спрямовані на допомогу Збройним Силам.