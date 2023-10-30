Учора ввечері, 29 жовтня, відбувся грандіозний фінал вокального проєкту "Голос країни". За звання найкращого співака у 13 сезоні боролась учасниця Анастасія Чабан, вже відома широкій публіці під псевдонімом STASYA.

Зверніть увагу Переможець 13 сезону "Голосу країни" – Михайло Панчишин

Іван Клименко та STASYA виступили в дуеті

У фіналі співачка Стася Чабан виступила у дуеті зі своїм зірковим наставником – музичним продюсером Іваном Клименком. Вони виконали пісню "Під крилом". Іван здивував публіку, коли теж взяв у руки мікрофон і зачитав реп. Як він зізнався, це був дебют.

Друзі, для мене це був такий дебют. Я так багато років не тримав мікрофон. Я хочу сказати, що це неймовірна самобутня музика. Я завжди казав, що є музикант, а є артист. Музикант – це той, що дуже гарно грає на інструментах або співає. Артист – це та людина, що зцілює душу своєю музикою,

– поділився Іван Клименко.

Анастасія Чабан та Іван Клименко – "Під крилом": дивіться відео онлайн

Як завершився 13 сезон "Голосу країни"