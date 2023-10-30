Вчера вечером, 29 октября, состоялся грандиозный финал вокального проекта "Голос країни". За звание лучшего певца в 13 сезоне сражалась участница Анастасия Чабан, уже известная широкой публике под псевдонимом STASYA.
Обратите внимание Победитель 13 сезона "Голоса страны" – Михаил Панчишин
Иван Клименко и STASYA выступили в дуэте
В финале певица Стася Чабан выступила в дуэте со своим звездным наставником – музыкальным продюсером Иваном Клименко. Они исполнили песню "Под крылом". Иван удивил публику, когда тоже взял в руки микрофон и зачитал рэп. Как он признался, это был дебют.
Друзья, для меня это был дебют. Я так много лет не держал микрофон. Я хочу сказать, что это невероятная самобытная музыка. Я всегда говорил, что есть музыкант, а есть артист. Музыкант – это очень хорошо играющий на инструментах или поющий. Артист – это тот человек, который исцеляет душу своей музыкой,
– поделился Иван Клименко.
Анастасия Чабан и Иван Клименко – "Под крылом": смотрите видео онлайн
Как завершился 13 сезон "Голоса страны"
- Впервые в истории вокального проекта прямой эфир суперфинала прошел за границей – в Польше. За победу в шоу соревновались 8 участников под наставничеством звездных тренеров – Юлии Саниной, Артема Пивоварова, Нади Дорофеевой и Ивана Клименко.
- Победу в проекте одержал Михаил Панчишин – 25-летний исполнитель, украинский защитник и ветеран войны, а также победитель "Х-Фактора". Вторым суперфиналистом стал военный Юрий Городецкий.
- К слову, все средства, собранные в прямом эфире благодаря SMS-голосованию, будут направлены на помощь Вооруженным Силам.