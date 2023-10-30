Вчера вечером, 29 октября, состоялся грандиозный финал вокального проекта "Голос країни". За звание лучшего певца в 13 сезоне сражалась участница Анастасия Чабан, уже известная широкой публике под псевдонимом STASYA.

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Иван Клименко и STASYA выступили в дуэте

В финале певица Стася Чабан выступила в дуэте со своим звездным наставником – музыкальным продюсером Иваном Клименко. Они исполнили песню "Под крылом". Иван удивил публику, когда тоже взял в руки микрофон и зачитал рэп. Как он признался, это был дебют.

Друзья, для меня это был дебют. Я так много лет не держал микрофон. Я хочу сказать, что это невероятная самобытная музыка. Я всегда говорил, что есть музыкант, а есть артист. Музыкант – это очень хорошо играющий на инструментах или поющий. Артист – это тот человек, который исцеляет душу своей музыкой,

– поделился Иван Клименко.

Анастасия Чабан и Иван Клименко – "Под крылом": смотрите видео онлайн

Как завершился 13 сезон "Голоса страны"