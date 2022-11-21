"Повне розчарування": як мережа реагує на вибір переможця "Голосу країни-12"

20 листопада відбувся суперфінал "Голосу країни-12". Переможницею стала учасниця команди "Другий шанс" – Марія Квітка. Однак у мережі обурюються через такий результат фіналу.

З 12 вокалістів у суперфіналі опинилися четверо учасників. Кожну команду представляв той вокаліст, який у першому етапі отримав найбільшу кількість голосів від зіркових тренерів та глядачів.

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Давид Маскіса – команда Наді Дорофєєвої

Василь Палюх – команда Потапа

Марія Квітка – команда "Другий шанс"

Сергій Соловйов – команда Олі Полякової

Серед цих чотирьох вокалістів лише глядачі обирали того, хто стане переможцем у 12 сезоні. Згідно з результатами голосування перемогла Марія Квітка.

Чому глядачі незадоволені таким результатом

Однак у коментарях під дописом про переможницю більшість глядачів висловлюють своє невдоволення. Багато з них зазначають, що Марія Квітка перемогла, бо була учасницею команди "Другий шанс", а Андрій Мацола – меценат, про якого дуже багато говорили під час усіх ефірів.

Також викликає обурення теж, що серед суперфіналістів був військовий Давид Маскіса, який захищає Україну на фронті, але не отримав звання "Голосу країни".

"Ну звісно, це ж команда Андрія Мацоли. Не просто ж так про нього говорили весь сезон".

"Жах. Повне розчарування. Не підтримати військового і не зробити його "Голосом країни" в такий час – сором".

"Це просто жах! Що з нашими шоу не так? На початку ефіру "злили" всіх сильних просто підбором пісень. З 4-ки суперфіналістів переможець однозначно Сергій Соловйов".

"Були потужніші виступи".

"Як на мене, вона була найгіршою зі всіх суперфіналістів".

"Навіть з коментарів видно, що в Марії 4 місце, а вона виграє".

"Найгірший виступ у суперфіналі".

"Хто виграв? Учасниця команди Андрія Мацоли".

"Ті, хто справді співав гарно та душею, – вибули. Де справедливість?"

Також звертають увагу на те, що Марія погано заспівала "Червону руту", яку вкінці ефіру виконували всі учасники та зіркові тренери.

"Просто дуже дивно, що переможниця не попадала в ноти пісні "Червона рута".

"Червона рута" розчарувала".

"Вибачте, а що це було під час пісні "Червона рута"?"

"Червона рута" на "Голосі країни-12": дивіться відео онлайн

Та прихильники Квітки не залишають її саму та підтримують, захищають.