"Азовсталь" співає: "Пташка" Катерина Поліщук виступить у суперфіналі "Голосу країни"
Джерело:інстаграм "Голосу країни"
Вже цієї неділі, 20 листопада, відбудеться суперфінал 12 сезону "Голосу країни". У ньому виступлять не лише 12 фіналістів, а у зіркові гості, серед яких захисниця "Азовсталі" – Катерина Поліщук.
Вперше за 12 років вокального шоу відбудеться лише один прямий ефір. Все це через війну, яку розв'язала Росія. Одразу 12 вокалістів боротимуться за перемогу. А запрошені гості підтримуватимуть їх.
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Катерина Поліщук виступить на "Голосі країни"
Після звільнення з полону "Пташка" закликає не забувати про її побратимів, які досі перебувають в руках ворога. Катерина Поліщук, яку всі знають як "Пташку", стала голосом "Азовсталі". Її пісні підтримували бойовий дух всієї країни. Коли дівчину повернули додому, продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк запросив її виступити на шоу.
Катерина погодилася вийти за сцену суперфіналу "Голосу країни". Вона заспіває пісню "Спи, маленький козачок" з закликом до визволення військовополонених.
Ніщо нас не зламає. Так. Я співатиму. Про хлопців та дівчат. І для них. "Азовсталь" співає. "Азовсталь" тримається. І вся буде вдома,
– сказала захисниця.
Інші зіркові гості суперфіналу
- Також на сцену "Голосу країни" вийде гурт "Антитіла". З першого дня повномасштабної війни музиканти були у складі парамедиків на фронті, а тепер активно волонтерять та повернулися до творчості. У прямому ефірі хлопці виконають трек MLNL з альбому, який презентували в перші дні вторгнення.
- Ще один гість – SHUMEI, який став популярним на початку повномасштабного вторгнення. Артист виконає пісню "Біля тополі", що стала символом незламного спротиву українського народу.
- Своїм виступом вразить дитячий хор з територій, які постраждали від російської агресії, GolDem kids зі своєю версію пісні "From U to z" авторства MONATIK.