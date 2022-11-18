Впервые за 12 лет вокального шоу состоится всего один прямой эфир. Все это из-за войны, которую развязала Россия. Сразу 12 вокалистов будут бороться за победу. А приглашенные гости будут их поддерживать.

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Екатерина Полищук выступит на "Голосе страны"

После освобождения из плена "Птичка" призывает не забывать о ее собратьях, которые до сих пор находятся в руках врага. Екатерина Полищук, которую все знают как "Птичку", стала голосом "Азовстали". Ее песни поддерживали боевой дух всей страны. Когда девушку вернули домой, продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк пригласил ее выступить на шоу.

Екатерина согласилась выйти за сцену суперфинала "Голоса страны". Она споет песню "Спи, маленький казачок" с призывом к освобождению военнопленных.

Ничто нас не сломает. Да. Я буду петь. О ребятах и девушках. И для них. "Азовсталь" поет. "Азовсталь" держится. И вся будет дома,

– сказала защитница.

Другие звездные гости суперфинала