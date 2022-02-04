Відома українська співачка Оля Полякова цьогоріч вперше взяла участь у вокальному шоу "Голос країни". Вона зізналась, що перед проєктом міркувала, як ставитиметься до Святослава Вакарчука.

Цікаво Ксенія Мішина розсекретила своє несподіване хобі, з яким мріє вийти на велику сцену

Оля Полякова про Вакарчука

Виконавиця зізналась, що є фанаткою рок-музики, адже навіть у свої концерти додає її мотиви. Зірка визнала, що є й фанаткою Святослава Вакарчука.

Я ходила на його концерти, а оскільки в нього є ореол слави, я думала, чи буде снобізм із його боку, таке: "Ну що – я тут рок-музикант, а ви всі попсовики". У мене було відчуття, що він нас тролитиме щодо цього. А якщо я комусь могла парирувати, то його люблю – і не можу. І я думаю: "Якщо він якось мене ображатиме, я не зможу йому відповісти",

– розповіла співачка.

Оля Полякова додала, що знала Святослава Вакарчука, але ніколи з ним не спілкувалась.

"З Вакарчуком я 10 років ходила в один тренажерний зал. Ми щоранку віталися, а коли йшли, прощалися. Ми 10 років віталися і прощалися, а більше ні про що не розмовляли. Тому був такий страшок. Але коли я подарувала Славіку сир власного виробництва, я розтопила його серце назавжди. Тому я через хабар підкорила Вакарчука", – пожартувала артистка.

Оля Полякова про Вакарчука на "Голосі": дивіться відео

Зауважимо, Оля Полякова й раніше мріяла стати тренером у "Голосі країни". Вона проходила проби на 6 сезон разом зі Святославом Вакарчуком, Потапом та Іваном Дорном, але тоді місце дісталось Тіні Кароль. Співачка тоді поводилась надто зухвало й провокативно.