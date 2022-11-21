Гвен Стефані, Джон Ледженд й інші: світові зірки підтримали українців на "Голосі країни"
Джерело:"Голос країни"
Вчора відбувся завершальний прямий ефір "Голосу країни". У випуску з'явилися знамениті зірки вокального шоу з різних країн: вони звернулись до українців.
20 листопада відбувся 12 випуск "Голосу країни", в якому обрали переможця. Суперфінал, що відбувся в метро під час війни, вразив суддів вокального шоу інших країн. Тому вони підготували сюрприз для учасників.
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Світові зірки "Голосу країни" підтримали українців
У прямому ефірі вокального проєкту показали команду зіркових тренерів The Voice США – Гвен Стефані, Камілу Кабельо, Джона Ледженда, Блейка Шелтона та ведучого Карсона Дейлі. Вони зворушливо звернулися до українців.
Від сім'ї "Голосу" тут, у США – сім'ї "Голосу в Україні". Хочемо побажати вам удачі у фіналі сезону. Ми підтримуємо вас, наші серця з вами,
– сказав ведучий.
"Ви в наших думках в ці тяжкі часи. І ми вражені тим, що незважаючи ні на що – ви продовжуєте творити музику. Бережіть себе!" – підтримали українців журі Норвегії.
Окрім того, зі словами підтримки звернулись безліч інших зірок "Голосу країни" в різних країнах – це і Польща, Литва, Уругвай, Нідерланди, Болгарія.
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Що відомо про 12 ефір "Голосу країни"
- Останній випуск поділився на два етапи, в яких глядачі обирали своїх фаворитів. До завершального етапу пройшов Давид Маскиса, Василь Палюх, Марія Квітка і Сергій Соловйов.
- Переможницею проєкту стала Марія Квітка, яка була в команді "Другого шансу". Що відомо про дівчину та деталі її творчого шляху дізнавайтесь тут.
- Як і зазвичай, фінал пройшов не без обговорень напередодні. У мережі захейтили "Голос країни" через незручності, які виникли через закриту станцію метро, де проводили шоу. Також людей обурила недоречність – коли країна сидить без світла, зірки – під світлом софітів. Катя Осадча на це відповіла.