20 листопада відбувся 12 випуск "Голосу країни", в якому обрали переможця. Суперфінал, що відбувся в метро під час війни, вразив суддів вокального шоу інших країн. Тому вони підготували сюрприз для учасників.

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Світові зірки "Голосу країни" підтримали українців

У прямому ефірі вокального проєкту показали команду зіркових тренерів The Voice США – Гвен Стефані, Камілу Кабельо, Джона Ледженда, Блейка Шелтона та ведучого Карсона Дейлі. Вони зворушливо звернулися до українців.

Від сім'ї "Голосу" тут, у США – сім'ї "Голосу в Україні". Хочемо побажати вам удачі у фіналі сезону. Ми підтримуємо вас, наші серця з вами,

– сказав ведучий.

"Ви в наших думках в ці тяжкі часи. І ми вражені тим, що незважаючи ні на що – ви продовжуєте творити музику. Бережіть себе!" – підтримали українців журі Норвегії.

Окрім того, зі словами підтримки звернулись безліч інших зірок "Голосу країни" в різних країнах – це і Польща, Литва, Уругвай, Нідерланди, Болгарія.

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