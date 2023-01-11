"Наступного разу": яка голлівудська зірка відмовила Маші Єфросиніній у фото
Джерело:"Дорослі дівчатка"
Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що зазвичай погоджується зробити фото з фанами, хоч іноді відмовляє. Вона зізналась, що одного разу відмовили їй – і це був Том Генкс.
Українська ведуча Маша Єфросиніна обговорила з Олею Поляковою тему відмови. Зірка згадала, як їй відмовив у фото знаменитий актор.
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Маша Єфросиніна про зірку, яка відмовила їй у фото
Ми з Тимуром у Флоренції 2016 або 2017 року поїхали в романтичну подорож. Заходимо до ресторану, а там сидить Том Генкс. Кажу: "Тимуре, я хочу з ним фото",
– згадала Маша Єфросиніна.
Ведуча розповіла, що перед нею до актора підійшла жінка, яка святкувала день народження. Том Генкс погодився зробити з нею селфі, але Маші відмовив. Щоб заспокоїтися, зірка випила багато алкоголю.
"І там гуляла якась компанія жінок, в однієї з них був день народження. Вона до нього підбігає і просить фото. І він встає, сам бере телефон, сам робить фото. Коли підійшла я, він мені сказав: "Ні, наступного разу"".
Я думаю, що на мені спрацювало правило "другого фото". Тобто якби він сфотографувався зі мною, то весь ресторан зрозумів би, що можна вибудовуватися в чергу і з ним тепер робити селфачі,
– пояснила Маша Єфросиніна.
- Додамо, Маша Єфросиніна нещодавно критикувала путіністів та артистів зрадників. Вона висловилась про Філіпа Кіркорова, який напередодні зневажливо прокоментував санкції від Володимира Зеленського. "Все ніяк не можу зрозуміти, як всі ці люди живуть в злагоді з собою протягом всього нападу їхньої країни на Україну, яку вони називали своїм другим домом!", – писала ведуча.
- Також Єфросиніна відреагувала на цинічний виступ Таїсії Повалій, яка заспівала українською мовою на "Блакитному вогнику". Зірка зізналась, що її "нудить від сорому".