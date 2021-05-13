В інстаграмі зірка поділилась, що, на її думку, кожен повинен одягати що хоче та не зважати на думки інших. Як приклад, вона одягнула прозорі колготи на повністю голе тіло, а груди прикрила руками. Так вона повторила знамените "голе" фото світської левиці Кім Кардашян.
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Оголена Кім Кардашян / Фото з інстаграму Alyona Alyona
Коли дівчат цькують за відвертий одяг – я чую галас… На мою думку, кожна людина має право одягати те, що вона хоче! Відкриті декольте, короткі спідниці або напівпрозорі блузи – це лише прояв естетичної краси чи сучасні тенденції стилів. Це просто елементи моди та одягу, які мають право демонструвати всі: як чоловіки, так і жінки!
– наголосила реперка.
Вона додала, що з дитинства чула, як дорослі обговорювали відверті декольте та короткі спідниці інших жінок і що ті, нібито, хочуть звабити чоловіка. Хоча роки пройшли, але чимало людей досі так вважають.
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"Хочеться, щоб в сучасному українському суспільстві таких думок взагалі не було. І кожна людина мала змогу вдягати те, що вона захоче та почувала себе у безпеці. Питання можуть виникати до поведінки, але зовнішній вигляд говорить лише про бажання самовиражатися", – підсумувала артистка Alyona Alyona.
Пародія Alyona Alyona на фото Кім Кардашян / Фото з інстаграму Alyona Alyona
Реакція мережі
Користувачі інстаграму розділились у думках з приводу нового фото Alyona Alyona. Чимало "юзерів" засудило таку відвертість від зірки та не зрозуміли, чому вона спародіювала фото Кім Кардашян:
- "Я напевно відпишусь...";
- "Як на мене, такі фото не тут треба виставляти, вибачте...";
- "Мала, думаю, пора трохи худати. Розумію, що погляди на красу у всіх різні, але вага – це як мінімум просто нездорово – з віком будуть проблеми. Чекаю, коли твоє фото буде другим в каруселі";
- "Це реклама капронових колготок?";
- "Ну це вже перебір";
- "Я ху*ю і не бачу нічого красивого в бодипозитиві, якось так. Передчасно вибачаюсь якщо когось зачепив, але мені якось пох*й".
Однак знайшлись і ті прихильники, які поділились власними історіями "хейту" від оточуючих за свій зовнішній вигляд:
- "Красуня! Звичайно, що прилітало за короткі шорти або сарафан… "Ти ж мама двох дітей, як так можна одягатись? В тебе зайва вага, краще прикрий". Та пішли вони!";
- "Ваше фото краще, ніж у Кім";
- "Чудовий посил і прекрасні фото";
- "Колись в школі побив однокласник. Офіційна версія: "Ти просто надто красива, і він образився, що ти не відповідаєш йому взаємніст. Зрозумій його" (адміністрація). Зараз я б це так не "попустила";
- "Мені сказали якось, що я в свої 25 одягаюсь як підліток, бо в мене була рожева яскрава худі, кепка і, боже, я катаюсь на скейті";
- "Повністю згодна. Ви – прекрасна";
- "Прилітало" – це м'яко кажучи. На роботі всі як божевільні тільки бачать спину голу, то все, жах, а про короткі шорти – взагалі. Точно хоче когось звабити".
Зокрема про осуд від людей розповіла у коментарі під дописом Христина Соловій. Вона зізналась, що їй весь день "прилітає" від людей за те, що їм не сподобалось, як вона виглядає у новому кліпі "Втікала".