Артистка вразила фанів кліпом-казкою про свободу особистості та втечу від суспільства аб'юзерів. "Втікала" – перша робота Христини після майже року творчої перерви. Також цей кліп став продюсерським дебютом Соловій.

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Написання пісні "Втікала" та її суть

Доля Христини – втілення української мрії. Виконавиця – дівчина з провінції, яка отримує національне визнання, закохуючи в українську культуру.

У кліпі Мавка, що за правилами міфів та казок, вимушена жити в лісі, втікає в цивілізацію та доводить, що правила про "долю героїні" – умовні.



Христина Соловій у кліпі "Втікала" / Фото пресслужби

"Лірика у пісні "Втікала" побудована на негативній конотації "казок". Звичні чарівні казки у тексті пісні є моделлю світобудови суспільства, чужих історій, які люди видають собі та іншим за рольову модель. Мавка – це персонаж з української міфології, напів казкова істота, яка вимушена жити в лісі, бо так вирішили люди, які створили цю казку. Але коли обмежують її волю, вона почуває себе незатишно, саме тому її манить втеча, подорож в інший світ, нову цивілізацію.

Якби я прийняла очікування суспільства щодо мене і залишилась у нав'язаних "казках", то зараз або співала б російською, або залишилась жити у пригніченому середовищі міщанства. Для мене це чужа історія, яку суспільство видавало за мою. Мені співзвучний вибір Лесі Українки: "Своїм життям до себе дорівнятись!", – поділилася Христина.

Мій шлях – йти за покликом серця, не зраджуючи собі. У метафорі "на сукні моїй квіти дикі ожили і я вже не така як була" я оспівую момент катарсису дозрівання, переродження, відмови від ілюзорного "его", усвідомлення своєї суб'єктності, себе як творця свого щастя й авторки своєї історії,

– наголосила Соловій.



Христина Соловій у кліпі "Втікала" / Фото пресслужби

Сюжет кліпу

Події відеороботи розгортаються в супергеройському фентезі-всесвіті "Лісової пісні" Лесі Українки. Христина зазначає, що цитата письменниці, з якої починається кліп, є лейтмотивом синглу та символізує, що неможливо жити без волі почуттів і права вибору, без волі, що варто жити за покликом серця, а не так, як написано в казках: "Ну як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде!".



Христина Соловій у кліпі "Втікала" / Фото пресслужби

Пісня "Втікала" – це декларація свободи особистості, гімн втечі від чужих казок про нав'язане майбутнє героїні. Христина написала цей трек, надихнувшись власним шляхом у шоу-бізнесі. Соловій ігнорує критику власної творчості та образів й долає нав'язування чужої волі.

Христина Соловій – "Втікала": дивіться відео онлайн