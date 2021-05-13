В инстаграме звезда поделилась, что, по ее мнению, каждый должен надевать что хочет и не учитывать мнения других. Как пример, она надела прозрачные колготы на полностью голое тело, а грудь прикрыла руками. Так она повторила знаменитое "голое" фото светской львицы Ким Кардашян.
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Обнаженная Ким Кардашян / Фото из инстаграма Alyona Alyona
Когда девушек травят за откровенную одежду – я слышу шумиху... по моему мнению, каждый человек имеет право надевать то, что он хочет! Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы – это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины!
– подчеркнула реперка.
Она добавила, что с детства слышала, как взрослые обсуждали откровенные декольте и короткие юбки других женщин и что те, якобы, хотят соблазнить мужчину. Хотя годы прошли, но многие до сих пор так считают.
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"Хочется, чтобы в современном украинском обществе таких мнений вообще не было. И каждый человек имел возможность надевать то, что он захочет и чувствовал себя в безопасности. Вопросы могут возникать к поведению, но внешний вид говорит лишь о желании самовыражаться", – подытожила артистка Alyona Alyona.
Пародия Alyona Alyona на фото Ким Кардашян / Фото из инстаграма Alyona Alyona
Реакция сети
Пользователи инстаграма разделились во мнениях по поводу нового фото Alyona Alyona. Немало юзеров осудило такую откровенность от звезды и не поняли, почему она спародировала фото Ким Кардашян:
- "Я наверное отпишусь...";
- "Как по мне, такие фото не здесь надо выставлять, извините...";
- "Малая, думаю, пора немного худеть. Понимаю, что взгляды на красоту у всех разные, но вес – это как минимум просто нездорово – с возрастом будут проблемы. Жду, когда твое фото будет вторым в карусели";
- "Это реклама капроновых колготок?";
- "Ну это уже перебор";
- "Я ху*ю и не вижу ничего красивого в бодипозитиве, как-то так. Преждевременно извиняюсь если кого-то задел, но мне как-то пох*й".
Однако нашлись и те поклонники, которые поделились собственными историями "хейта" от окружающих за свой внешний вид:
- "Красавица! Конечно, что прилетало за короткие шорты или сарафан... "ты же мама двоих детей, как так можно одеваться? У тебя лишний вес, лучше прикрой". Да пошли они!";
- "Ваше фото лучше, чем у Ким";
- "Замечательный посыл и прекрасные фото";
- "Когда в школе избил одноклассник. Официальная версия: "ты просто слишком красива, и он обиделся, что ты не отвечаешь ему взаимностью. Пойми его" (администрация). Сейчас я бы это так не "попустила";
- "Мне сказали как-то, что я в свои 25 одеваюсь как подросток, потому что у меня была розовая яркая худи, кепка и, боже, я катаюсь на скейте";
- "Полностью согласна. Вы – прекрасная";
- "Прилетало" – это мягко говоря. На работе все как сумасшедшие только видят спину голую, то все, ужас, а про короткие шорты – вообще. Точно хочет кого-то обольстить".
В частности об осуждении людей рассказала в комментарии под публикацией Кристина Соловий. Она призналась, что ей весь день "прилетает" от людей за то, что им не понравилось, как она выглядит в новом клипе "Втікала".