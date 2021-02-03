Гурт Go_A представив фрагмент пісні на Євробачення-2021: реакція мережі

Нову конкурсну пісню, з якою гурт Go_A представить Україну на Євробаченні-2021, вже обрало журі. Офіційну композицію публіка почує вже в четвер, 4 лютого. Наразі музиканти поділилися лише фрагментами трьох нових треків, які представили на розгляд суддів.

Джерело: інстаграм Євробачення в Україні

Серед трьох пісень є та, яку на Євробаченні-2021 в Роттердамі почує весь світ. Наразі українцям відомі назви нових синглів гурту Go_A та фрагменти кожного з них. Користувачі соцмереж вже встигли визначитися зі своїм фаворитом.

До теми У Роттердамі виключили варіант проводити Євробачення-2021 у традиційному форматі

Go_A представив фрагмент пісень на Євробачення-2021

Як і пісня Solovey, з якою колектив переміг на Національному відборі на Євробачення, нові композиції створені в жанрі електро-фольк. Це пісні "Шум", "Рано", "Церковка". Дві останні пісні пролунали всього по 40 секунд, а от трек "Шум" і кліп на нього виконавці презентували ще в січні. Відео вони зняли на київській горі Щекавиця в захисних костюмах.

"Три пісні гурту Go_A, які брали участь у відборі на Євробачення-2021", – йдеться в дописі. Рішення суддів публіка дізнається вже 4 лютого.

Реакція мережі

За лічені години допис з фрагментами пісень гурту Go_A зібрав десятки коментарів. Фоловери активно висловлювали свої позиції та назвали трек, з яким, на їхню думку, Україна повинна поїхати на Євробачення-2021. Абсолютним лідером стала пісня "Шум":

"Шум" і "Церковка" просто вогонь! Але фаворит "Шум", бо танцювальна і тематичний кліп крутий, який точно актуальний цьогоріч, як і пісня;

"Шум" безумовно! Цей трек навіть кращий за Solovey, як на мене;

"Шум" навіть нічого так, і в Європі зайшов дуже добре;

"Шум" навіть дещо більш модерний, електронний і драйвовий;

Усі хороші. "Шум" – переможець.

Нагадаємо, 2 лютого журі обрало пісню гурту Go_A на Євробачення-2021. До його складу ввійшли Джамала, соліст групи The Maneken Євген Філатов, продюсер Руслан Квінта та представники "Суспільного" – Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.