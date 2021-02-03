Новую конкурсную песню, с которой группа Go_A представит Украину на Евровидении-2021, уже выбрало жюри. Официальную композицию публика услышит уже в четверг, 4 февраля. Сейчас музыканты поделились лишь фрагментами трех новых треков, которые представили на рассмотрение судей.

Источник: инстаграм Евровидения в Украине

Среди трех песен есть та, которую на Евровидении-2021 в Роттердаме услышит весь мир. Сейчас украинцам известны названия новых синглов группы Go_A и фрагменты каждого из них. Пользователи соцсетей уже успели определиться со своим фаворитом.

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Go_A представили фрагменты песен на Евровидение-2021

Как и песня Solovey, с которой коллектив победил на Национальном отборе на Евровидение, новые композиции созданы в жанре электро-фолк. Это песни "Шум", "Рано", "Церковка". Две последние песни прозвучали всего по 40 секунд, а вот трек "Шум" и клип на него исполнители презентовали еще в январе. Видео они сняли на киевской горе Щекавица в защитных костюмах.

"Три песни группы Go_A, которые принимали участие в отборе на Евровидение-2021", – говорится в заметке. Решение судей публика узнает уже 4 февраля.

Реакция сети

За считанные часы сообщение с фрагментами песен группы Go_A собрало десятки комментариев. Фолловеры активно высказывали свои позиции и назвали трек, с которым, по их мнению, Украина должна поехать на "Евровидение-2021". Абсолютным лидером стала песня "Шум":

"Шум" и "Церковка" просто огонь! Но фаворит "Шум", потому что танцевальная и тематический клип крутой, который точно актуален в этом году, как и песня;

"Шум" определенно! Этот трек даже лучше Solovey, как по мне;

"Шум" даже ничего так, и в Европе зашел очень хорошо;

"Шум" даже несколько более модерный, электронный и драйвовый;

Все хорошие. "Шум" – победитель.

Напомним, 2 февраля жюри выбрало песню группы Go_A на "Евровидение-2021". В его состав вошли Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и представители "Суспільного" – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.