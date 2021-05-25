Український гурт Go_A планує колаборацію з переможцем Євробачення-2021

Творчість етнофольк гурту Go_A припала до душі не лише європейській публіці, а й конкурентам на Євробаченні-2021. Українські музиканти запланували колаборації з учасниками пісенного конкурсу. Один з них – переможець з Італії.

Завдяки Євробаченню-2021 про талановитий гурт Go_A дізнався весь світ. Музикантів слухають навіть в тих країнах, які не беруть участі в міжнародному пісенному конкурсі. Ще одним свідченням шаленого успіху українського колективу є те, що конкуренти пропонують їм колаборації.

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Нас полюбила публіка, нас полюбили гурти, які брали участь в Євробаченні. У нас з ними дуже теплі дружні стосунки склалися. Ми домовилися про купу цікавих колаборацій. Ми кайфуємо від того, що з нами відбувається,

– заявила Катерина Павленко.

Так, солістка Go_A уточнила, що вони вже домовилися про співпрацю з представником Швейцарії Gjon's Tears, якого вона називала своїм фаворитом Євробачення-2021, учасницею з Австралії Montaigne, яка напередодні гранд-фіналу проникливо переспівала SHUM. Етнофольк колектив Go_A хоче зіграти спільний концерт з представниками Фінляндії – гуртом Blind Channel, коли рокери приїдуть до України.

Чи не найочікуванішою буде колаборація Go_A з італійцями Måneskin! Переможці Євробачення-2021 назвали українців своїми фаворитами та спробували заспівати SHUM. Навіть після завершення музичного конкурсу соліст Måneskin продовжує захоплюватися Go_A. В Італії він слухає інші треки колективу, зокрема "Веснянка".

Солістка Go_A про колаборації з учасниками Євробачення-2021: дивіться відео онлайн