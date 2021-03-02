Гіларія Болдвін розсекретила стать та ім'я шостої дитини: зворушливе фото

Дружина голлівудського актора Гіларія Болдвін розсекретила стать та назвала ім'я шостої дитини. В Алека та Гіларії народилась дівчинка Люсія. Жінка поділилась зворушливим фото доньки.

Нещодавно стало відомо, що подружжя Алека та Гіларії Болдвін стало батьками у шостий раз. Дружина актора повідомила, що в них народилась дівчинка, її назвали Люсією.

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Фото доньки Алека та Гіларії Болдвін

Дружина голлівудського актора вирішила поділитися деталями про новонароджену крихітку. Також вона показала її фото зблизька.

Люсія Болдвін зображена на світлині у ніжно-рожевому вбранні із принтом. Вона солодко спала, притуливши маленьку ручку до обличчя. Зворушливе фото донечки Алека та Гіларії розчулило мережу.

Ми так закохані у свою дочку Люсію. Так само, як і твої брати та сестри, ти є мрією, що стала реальністю,

– написала під фото Гіларія Болдвін.



Донька Алека та Гіларії Болдвін / Фото з інстаграму Гіларії Болдвін

Що відомо про шосту дитину подружжя