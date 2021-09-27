Герої "Холостяка" Михайло Заливако й Анна Богдан проводять час в Італії: романтичні фото

Зірки 11 сезону "Холостяка" Анна Богдан та Михайло Заливако вирушили у романтичну подорож. Закохані відпочивають в Італії та діляться красивими фото.

Українські зірки та герої романтичного проєкту "Холостяк" поділилися з шанувальниками новими мальовничими фото. Анна Богдан і Михайло Заливако відправилися в осінню відпустку.

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Нові фото Михайла Заливаки й Анни Богдан

Закохана пара вже встигла побувати у багатьох країнах, тому цього разу відправилась в Італію. Анна та Михайло відвідали яскравий Мілан та романтичну Венецію.

Коли вгадав з порою року, країною, містом і людиною поруч,

– поділився враженнями Заливако.



Михайло Заливако й Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки

Анна Богдан також опублікувала спільне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Пара позувала на тлі старовинних високих будинків.

Дівчина постала перед камерою в пудрово-рожевому костюмі, що складався зі стильних спортивних штанів, розширених вкінці, та кроп-топа на довгий рукав. Вона доповнила образ чорно-білими кросівками, сережками-кільцями, зручним рюкзаком та трендовими окулярами. Михайло Заливако натомість одягнув футболку кольору хакі та штани бордового кольору.



Михайло Заливако й Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки

Шанувальники у захваті від нових фото Михайла Заливаки та Анни Богдан:

"Неймовірні";

"Красиві";

"Чудове фото";

"Щастя вам";

"Ви прекрасні";

"Класні".

Осінні відпустки українських зірок