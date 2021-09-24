23-річна "Міс Україна-2016", як і її зірковий чоловік, не виносить особисте життя на публіку. Так, невідомо, як давно Олександра Кучеренко відпочивала на морському узбережжі й чи був з нею Дмитро Комаров. Однак титулована красуня натякнула, що подорожувала не одна.
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Так, знаменитість встигла побувати на грецькому острові Ідра, куди українські туристи потрапляють рідко. Це й не дивно, адже Ідра – тихий і автентичний куточок серед моря. На острові навіть заборонений будь-який колісний транспорт, лише коні, осли й морське таксі в порту.
Тут кожна сходинка, двері, лавочка – ідеальна фотолокація. Кожен будинок – це історія і прикраса острова. Тут життя йде мирно і неспішно,
– поділилась Олександра Кучеренко.
У мережі вона показала фото з однієї прогулянки, під час якої встигла обійти чи не всі пам'ятки острова. Для виходу дружина Дмитра Комарова обрала комплект total white – мінішорти та футболку з аплікацією з дрібних морських черепашок.
Олександра Кучеренко в Греції / Фото з інстаграму дружини Дмитра Комарова
Олександра Кучеренко в Греції / Фото з інстаграму дружини Дмитра Комарова
Олександра Кучеренко в Греції / Фото з інстаграму дружини Дмитра Комарова
Олександра Кучеренко в Греції / Фото з інстаграму дружини Дмитра Комарова
Олександра Кучеренко в Греції / Фото з інстаграму дружини Дмитра Комарова
Хто з українських зірок відпочивав у Греції цього літа
- Суддя "Танців з зірками" Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном літав у Грецію з нагоди свого дня народження, яке святкував у липні.
- На острові Крит відпочивав і шоумен Володимир Остапчук з дружиною Христиною. Щоправда, ця частина Греції не надто вразила подружжя. Свою відпустку вони порівняли з "Кримом 2005 року".