Українські зірки та герої романтичного проєкту "Холостяк" поділилися з шанувальниками новими мальовничими фото. Анна Богдан і Михайло Заливако відправилися в осінню відпустку.
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Нові фото Михайла Заливаки й Анни Богдан
Закохана пара вже встигла побувати у багатьох країнах, тому цього разу відправилась в Італію. Анна та Михайло відвідали яскравий Мілан та романтичну Венецію.
Коли вгадав з порою року, країною, містом і людиною поруч,
– поділився враженнями Заливако.
Михайло Заливако й Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки
Анна Богдан також опублікувала спільне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Пара позувала на тлі старовинних високих будинків.
Дівчина постала перед камерою в пудрово-рожевому костюмі, що складався зі стильних спортивних штанів, розширених вкінці, та кроп-топа на довгий рукав. Вона доповнила образ чорно-білими кросівками, сережками-кільцями, зручним рюкзаком та трендовими окулярами. Михайло Заливако натомість одягнув футболку кольору хакі та штани бордового кольору.
Михайло Заливако й Анна Богдан / Фото з інстаграму Михайла Заливаки
Шанувальники у захваті від нових фото Михайла Заливаки та Анни Богдан:
- "Неймовірні";
- "Красиві";
- "Чудове фото";
- "Щастя вам";
- "Ви прекрасні";
- "Класні".
Осінні відпустки українських зірок
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