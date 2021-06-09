В первое зарубежное путешествие пара 11 сезона "Холостяка" отправилась вместе с Денисом Антипановым, который, судя по всему, является товарищем победительницы проекта Анны Богдан. Мужчина проводит с влюбленными вечера у бассейна, посещает светские мероприятия и загорает на яхте. Пользователи Инстаграма предполагают, что девушку и симпатичного парня связывает нечто большее, чем дружба. Подробности узнавайте дальше.

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Что известно о друге Анны Богдан

На фейсбук-странице Дениса указано, что он работает менеджером по туризму, увлекается теннисом и не имеет пары. Как и Анна Богдан, мужчина любит путешествовать. Он побывал в 37 странах. К слову, избранница Михаила Заливаки посетила 36 стран.

Более двух лет назад друзья устроили совместную поездку в Грецию. Они отдыхали на островах Крит и Санторини, что известно из закрепленных инстаграм-сторис парня.

Анна Богдан с другом Денисом в Греции / Фото из инстаграма парня​

Анна Богдан с другом Денисом в Греции / Фото из инстаграма парня

Заметим, мужчина дружит и с другими участницами 11 сезона шоу "Холостяк" – Юлией Карнаух и Аллой, которая запомнилась зрителям как "Алла-решала". Они проводили время вместе в апреле этого года.



Друг Анны Богдан с участницами "Холостяка" / Фото из инстаграма парня

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Где он появлялся с Анной Богдан и Михаилом Заливакой

Денис Антипанов неоднократно появлялся на публике с главным героем и победительницей "Холостяка". Незадолго после того, как пара рассекретила свои отношения, они втроем поехали в Одессу. Мужчина фотографировался с влюбленными на Аркадии и вслед за Михаилом Заливакой целовал Аню в щечку.

"Целую сладко. Учу Михаила Заливаку", – написал Денис.

Пара "Холостяка" и друг Анны в Одессе / Фото из инстаграма парня

Сейчас турагент активно публикует фото из Турции, на которых позирует вместе с Анной и Михаилом. Они фотографируются на яхте, во время экскурсий по древнему городу и на вечеринках. Судя по комментариям парня, он всерьез претендует стать героем 12 сезона шоу "Холостяк".

Пара "Холостяка" и друг Анны в Турции / Фото из инстаграма парня​

Пара "Холостяка" и друг Анны в Турции / Фото из инстаграма парня