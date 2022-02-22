Герой нашого часу, – одіозна Сніжана Єгорова публічно розхвалила Путіна за визнання бойовиків
Джерело:телеграм Сніжани Єгорової
Володимир Путін офіційно визнав бойовиків на Донбасі. У цивілізованого світу таке рішення викликало обурення. А українська телеведуча Сніжана Єгорова похвалила диктатора, назвавши "героєм нашого часу".
21 лютого окупант прийняв цинічне рішення. Його вкотре підтримала скандальна Єгорова й в телеграм-каналі публічно розхвалила.
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Єгорова назвала Путіна "героєм нашого часу"
У телеграм-каналі Сніжана Єгорова пораділа за жителів Донбасу, адже, за її словами, тепер на цій території точно буде мир.
"Друзі мої, прекрасні! Я знаю, що ви повірите! Сьогодні я цілий день до вечора слухала апокаліпсис. Одкровення Іоана Богослова. Потім пояснення та роздуми про нього Андрія Ткачева. А в цей час Путін підписав указ про визнання "ЛДНР"! Бог у допомогу! Нехай буде мир на землі Донбасу!", – написала телеведуча.
Сніжана Єгорова про рішення Путіна / Скриншот телеграм-каналу ведучої
Та на цьому Єгорова не зупинилася. Далі вона ще більше зганьбилася, назвавши Путіна "героєм нашого часу":
- "Історичне рішення героя нашого часу! Мир Донбасу!"
- "Без оманливого пафосу, герой нашого часу!"
Сніжана Єгорова назвала Путіна героєм / Скриншот телеграм-каналу ведучої
Сніжана Єгорова назвала Путіна героєм / Скриншот телеграм-каналу ведучої
Інші скандальні заяви Сніжани Єгорової
- Влітку 2020 року вона цинічно заявила, що українські герої – "рагулі та селюки". На думку Єгорової, люди, які відстоюють незалежність України, готові померти заради Батьківщини "через високу суїцидальну готовність".
- У 2021 році вона поглузувала з закону про державну мову. Єгорова посміялась з жарту про те, що українська начебто потрібна лише тим, хто працює у сфері обслуговування.
- У січні 2022 року телеведуча публічно заявила, що підтримує Володимира Путіна. Незважаючи на те, що донька Єгорової страждає від звинувачень на свою адресу через такі висловлювання, хоча займає проукраїнську позицію, Сніжана продовжує заявляти про приязнь до диктатора.
Визнання Путіним бойовиків: головне
- Очільник країни-окупантки 21 лютого заявив, що визнає бойовиків на Донбасі. У цьому ж звернення він зробив брехливі та маразматичні заяви щодо України та її історії.
- В указі про "легітимізацію" Путін доручив ввести війська на Донбас – нібито для миру.
- Міжнародна спільнота миттєво засудила це рішення. Україна зібрала РНБО, яка перейшла в режим роботи 24/7.
- Спершу окупанти цинічно пояснювали, що "визнають" бойовиків у тих "кордонах, які зараз фактично встановлені". Тепер голова комітету Держдуми у справах СНГ Леонід Калашників заявив про "визнання у межах відповідних областей".