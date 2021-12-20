Геннадій Вітер переплутав виступи на новорічному корпоративі: курйозна історія

Український співак і музичний продюсер Геннадій Вітер поділився, як одного разу виступив не перед тими гостями, які замовляли його виступ. Артист випадково переплутав зали.

Геннадій Вітер, відомий під псевдонімом GENA VITER, ексклюзивно для читачів 24 каналу розповів, як декілька років тому з ним трапилася курйозна історія. Один з новорічних корпоративів він точно запам'ятає надовго.

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Геннадій Вітер про новорічний корпоратив

Декілька років тому артист виступав у Харкові. Тоді разом з командою його запросили у великий розважальний комплекс. Організатори зустріли їх, все було добре. Однак, коли Геннадій вийшов на сцену, почав виступати, то по обличчях гостей в залі зрозумів, що щось не так.

Вони не розуміли, що я роблю на сцені. Виконав одну пісню, подивився на менеджера, який показував, щоб я йшов звідти. Виявилося, що на мене чекають в іншому залі, а я був на чужій вечірці,

– пригадав GENA VITER.

Того дня в одному закладі були корпоративи одразу в декількох великих компаній і адміністратор не туди зорієнтував артиста. Коли все з'ясувалося, Геннадій побіг до залу, де й мав виступати.

І ті, хто замовляв виступ GENA VITER, і ті, хто отримав "бонус", були щасливі. Ми з командою ще довго сміялися, мовляв, тільки зі мною могло таке статися,

– жартома поділився Вітер.