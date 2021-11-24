Як і минулого року зараз світ перебуває в розпалі пандемії. Андрій Данилко лише зараз розповів, як COVID-19 завадив його новорічним планам.

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Андрій Данилко про інфікування коронавірусом

Більшість артистів у новорічну ніч працюють. Для них це звично, адже люди хочуть свята і зірок на ньому. Але бувають ситуації, коли заплановані виступи доводиться скасовувати в останній момент. Данилко поділився, що за 30 років сценічної діяльності лише декілька разів він зустрічав Новий рік вдома, а не на концертах.

Минулого року артист разом із командою мав виступати в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він вже закінчував всі справи в Києві, однак виліт довелося скасувати. Андрій втратив нюх і смак, що є ознакою інфікування коронавірусом. Також це сталося з акторкою Інною Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки. Музиканти відправилися здати ПЛР-тести, які підтвердили хворобу.

Ми о 3-й годині ночі поїхали робити тести. Там дівчатка ще попросили сфотографуватись з нами. А я кажу: "Ну як? Ви хочете фотографуватися з паличкою в носі?". Ми всі посміялись. Сфотографувались. Але так, ми захворіли, і виступ довелося скасувати,

– поділився співак.

Цього року Андрієві Данилку надійшло багато пропозицій щодо роботи. Тому Новий рік він прагне провести саме на сцені.

Зазначимо, 31 грудня кожен охочий зможе побачити виступ Вєрки Сердючки в новорічному випуску шоу "Маска". Однією з зіркових гостей буде також Тіна Кароль, яка заховається під спеціальним зимовим костюмом.