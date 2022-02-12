NK і Потап у шлюбі зберігають пристрасть і романтику. Подружжя намагається робити кожен день незабутнім і святковим.

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Настя Каменських про святкування Дня Валентина

В артистів є традиція дарувати один одному подарунки не лише на свята, а й в інші дні: "Звичайно, у свято ми не залишаємо один одного без уваги, але у стосунках важливо вміти дивувати, влаштовувати сюрпризи й у звичайні дні. Адже найромантичніший подарунок – це несподіваний подарунок".

Потап може залишити всі справи та приїхати до коханої на концерт в інше місто лише для того, щоб провести вечір разом. А вона натомість може виділити 2 години у щільному концертному графіку лише для того, щоб приготувати чоловікові смачний сніданок.



Потап і Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки

Саме 14 лютого відбулася одна з найвизначніших подій у житті пари. Потап і Настя мріяли про власний будинок, будували його, облаштували так, як хотіли. І на День закоханих вперше прокинулися у власному гніздечку.

14 лютого ми подарували один одному новосілля в будинку, який разом будували. У День всіх закоханих вперше прокинутися в ідеальному будинку, про який довго мріяли, – це дуже романтично,

– пригадала NK.



Настя Каменських і Потап у День Валентина / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап мешкають в елітному будинку під Києвом. Помешкання артисти побудували в італійському стилі, а від сторонніх очей його ховають 2 паркани, патрулі воєнізованої охорони, камери відеоспостереження та КПП на в'їзді. Сусідами зіркового подружжя є ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов.