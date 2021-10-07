Гастролерка Світлана Лобода знову приїхала в Україну: фотофакт
Джерело:інстаграм Світлани Лободи
Українська співачка Світлана Лобода, яка останні 8 років безупинно гастролює Росією, вкотре повернулась на Батьківщину. У Києві вона презентувала новий трек Americano. Скандальна артистка встигла засвітитися на кількох столичних радіостанціях.
Минулого тижня, 1 жовтня, Світлана Лобода випустила російськомовну пісню Americano, яка облетіла музичні чарти в Москві. Після успіху в країні-агресорі, гастролерка поспішила в Україну.
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На диво, артистку радо прийняли одразу три київські радіостанції – "Русское Радио Украина", "Наше Радіо" і NRJ Ukraine. Не менш дивує те, що жоден з радіоведучих не поцікавився громадянською позицією Лободи.
"Пісня, звичайно ж, зовсім не про каву чи щасливе кохання, і з теперішнім артистки не пов'язана. Світлана зізналась, що зараз закохана. Та й кави не п'є", – написали натомість в інстаграм-профілі "Русского Радио Украина".Зауважимо, сама Світлана Лобода жодним чином не коментує черговий приїзд до Києва. Зірка лише публікує в соцмережах фото з українських радіостанцій.
Світлана Лобода на "Русском Радио Украина" / Фото з інстаграму радіостанції
Світлана Лобода на "Нашому Радіо" / Фото з інстаграму радіостанції
Світлана Лобода на NRJ Ukraine / Фото з інстаграму радіостанції
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Повернення Світлани Лободи в Україну
- У липні стало відомо, що російська гастролерка вперше за 7 років зібралась в Україну з концертом. До цього вона виступала лише на приватних вечірках і закритих заходах, зокрема на весіллі сина Оксани Марченко.
- Перед виступом в Одесі Лобода засвітилась на радіостанціях у Києві. В ефірі "Пятниця", "Наше Радіо", "Русское Радио Украина" та NRJ Ukraine вона презентувала трек "Алло".
- За день до концерту співачка презентувала пісню українською мовою – Indie Rock (Vogue), яка, щоправда, вийшла й російською.
- На сольнику Світлани Лободи був аншлаг, він відбувся без жодних провокацій. Зі сцени зірка натякнула, що шкодує про гастролі в Росії, і розповіла про любов до України. Однак після цього вона продовжила музичну кар'єру в країні аргесора.