Гастролерка Світлана Лобода знову приїхала в Україну: фотофакт

Українська співачка Світлана Лобода, яка останні 8 років безупинно гастролює Росією, вкотре повернулась на Батьківщину. У Києві вона презентувала новий трек Americano. Скандальна артистка встигла засвітитися на кількох столичних радіостанціях.

Минулого тижня, 1 жовтня, Світлана Лобода випустила російськомовну пісню Americano, яка облетіла музичні чарти в Москві. Після успіху в країні-агресорі, гастролерка поспішила в Україну.

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На диво, артистку радо прийняли одразу три київські радіостанції – "Русское Радио Украина", "Наше Радіо" і NRJ Ukraine. Не менш дивує те, що жоден з радіоведучих не поцікавився громадянською позицією Лободи.

"Пісня, звичайно ж, зовсім не про каву чи щасливе кохання, і з теперішнім артистки не пов'язана. Світлана зізналась, що зараз закохана. Та й кави не п'є", – написали натомість в інстаграм-профілі "Русского Радио Украина".

сама Світлана Лобода жодним чином не коментує черговий приїзд до Києва. Зірка лише публікує в соцмережах фото з українських радіостанцій.

Світлана Лобода на "Русском Радио Украина" / Фото з інстаграму радіостанції

Світлана Лобода на "Нашому Радіо" / Фото з інстаграму радіостанції