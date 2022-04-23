ФСБ заборонила мої концерти, – Галкін розповів, як через антивоєнний пост втратив усі контракти

У перший день вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Максим Галкін опублікував пост зі словами "Ні війні". За нього тут же взялася ФСБ – за два дні скасувала всі концерти й заборонила з'являтися в рекламах.

Ні для кого не секрет, що ще в лютому "неугодні" російські зірки масово виїжджали з Москви. Алла Пугачова та Максим Галкін, який потрапив у немилість через осуд війни, виїхали в Ізраїль. Нарешті гуморист пояснив, чому вони так швидко покинули країну.

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Максим Галкін про гоніння в Росії

Чоловік Пугачової зізнався, що на момент вторгнення Росії в Україну був у Москві й звідти виставив антивоєнний пост. 24 і 25 лютого він ще знімав телешоу "Лучше всех!", яке виходило в ефір на федеральному "Первому канале". Уже 26 лютого влада Росії заборонила його обличчя на ТБ.

Так, у Галкіна зірвалися всі рекламні контракти, які мали пролонгувати до кінця року. Ба більше, його концертний тур теж скасувався, він навіть не зміг перенести його на осінь.

Я втратив рекламні гроші – раз. Друге – я втратив концертні гроші, тому що в різних містах Росії місцева влада, ФСБ, місцева адміністрація почали забороняти мої концерти. Робили це негласно, почали залякувати місцевих організаторів,

– зізнався Максим Галкін.

"Зрозумійте, якщо я не виступаю зараз у Росії, це не тому, що я не хочу або глядач так проголосував. Ні, ці концерти стали забороненими", – наголосив гуморист.

Після того, як робити на Росії в Галкіна не залишилося, він з дружиною та дітьми полетів у відпустку в Ізраїль. Там він швидко організував новий концертний тур.

Я давно збирався відпочити. Заодно запланував концерти, де мені не забороняють виступати, де мене завжди чекає публіка. Тому не дорікайте мені в зраді. Зради тут немає,

– акцентував артист.

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