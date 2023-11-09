У команді Андрія Данилка сталося горе: що каже артист
9 листопада 2023, 10:20Читать новость на русском
Джерело:Андрій Данилко
Український співак Андрій Данилко повідомив про втрату у своїй команді. На фронті загинув син одного з артистів колективу.
Про трагедію в колективі співака стало відомо з його інстаграму. Він опублікував чорно-біле фото чоловіка у військовій формі.
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Загинув син артиста з команди Андрія Данилка
Йдеться про сина Артура Кульповича – Еріка. Наразі невідомо, де саме це сталося і скільки йому було років.
Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять!
– опублікував Андрій у своєму інстаграмі.
Як користувачі зреагували на таку звістку
Підписники підтримали музиканта з команди Данилка. Вони висловили співчуття батькові загиблого.
- Пам'ятаю як під час навчання Артур розказував про сина. Я ще тоді так здивувалась,що і тато молодий і син вже підліток. Новина жахлива. Немає слів. Вічна пам'ять.
- Біль не відступає ні на мить, за кожним загиблим. Такі неймовірні українці гинуть! Найкращі!Чиїсь найрідніші без яких не можна жити, дихати: сини, доньки, брати, сестри, чоловіки, дружини, батьки. Немає слів, щоб втішити рідних, їх просто не існує. Царство небесне Герою. Низькій уклін та світла пам'ять.
- Вічна пам'ять герою-визволителю! Ніколи не забудемо! Довіку вдячні!
- Як же я ненавиджу москалів. Світла пам'ять герою.
- Яке може бути гірше горе, як ховати дитину. Щирі співчуття, сил вам ,щоб пережити це лихо. Велика подяка за виховання сина. Вічна пам'ять.
Хто з музикантів загинув на фронті
- У жовтні стало відомо, що на Запорізькому напрямку загинув військовий та музикант з Івано-Франківська Андрій Чепіль. Він був саксофоністом та вокалістом у військовому оркестрі почесної варти Президентського полку. Від початку повномасштабного вторгенння музикант вступив до ЗСУ.