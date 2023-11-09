Про трагедію в колективі співака стало відомо з його інстаграму. Він опублікував чорно-біле фото чоловіка у військовій формі.

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Загинув син артиста з команди Андрія Данилка

Йдеться про сина Артура Кульповича – Еріка. Наразі невідомо, де саме це сталося і скільки йому було років.

Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять!

– опублікував Андрій у своєму інстаграмі.

Як користувачі зреагували на таку звістку

Підписники підтримали музиканта з команди Данилка. Вони висловили співчуття батькові загиблого.

Пам'ятаю як під час навчання Артур розказував про сина. Я ще тоді так здивувалась,що і тато молодий і син вже підліток. Новина жахлива. Немає слів. Вічна пам'ять.

Біль не відступає ні на мить, за кожним загиблим. Такі неймовірні українці гинуть! Найкращі!Чиїсь найрідніші без яких не можна жити, дихати: сини, доньки, брати, сестри, чоловіки, дружини, батьки. Немає слів, щоб втішити рідних, їх просто не існує. Царство небесне Герою. Низькій уклін та світла пам'ять.

Вічна пам'ять герою-визволителю! Ніколи не забудемо! Довіку вдячні!

Як же я ненавиджу москалів. Світла пам'ять герою.

Яке може бути гірше горе, як ховати дитину. Щирі співчуття, сил вам ,щоб пережити це лихо. Велика подяка за виховання сина. Вічна пам'ять.

Хто з музикантів загинув на фронті