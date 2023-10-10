Так, лише восени вдалося доставити тіло Андрія додому. І вже 9 жовтня в Івано-Франківську відбулася панахида за воїном, а на наступний день, 10 жовтня, пройшов чин прощання з загиблим військовим.
Важливо Під час бойового завдання на Запоріжжі загинув видатний музикант Андрій Чепіль
В Івано-Франківську попрощалися з Андрієм Чепілем
Панахида за воїном пройшла 9 жовтня о 9:00 в Будинку смутку, що в Івано-Франківську. 10 жовтня у Церкві Св. Юди Тадея об 11 годині відбувся чин прощання з Андрієм Чепілем. В останню путь героя прийшло провести чимало містян. Крім того, були рідні та побратими загиблого військового.
Відомо, що поховають музиканта-воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.
Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ
Андрій Чепіль: що відомо
- Саксофоніст та вокаліст служив у військовому оркестрі почесної варти Президентського полку.
- До того ж загиблий воїн був активним учасником різноманітних музичних гуртів, у тому числі Frisson Band та Smerichka. Також він зробив свій внесок як трембітар у відомий фолк-рок гурт "КораЛЛІ".
- З початком широкомасштабної війни музикант вступив до лав ЗСУ. Андрій спершу був кулеметником частини та брав активну участь у бойових діях на Харківщині. Проте згодом солдат-музикант, відомий під позивним "Кріс", перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".
- Андрій пройшов спеціалізований військовий вишкіл в Німеччині. Там він здобув навички, необхідні для керування бойовою машиною M2 Bradley.
- Після успішного проходження навчання Чепіль обійняв посаду старшого сержанта взводу, а також командира бойової машини. Крім того, під час служби він виконував обов'язки старшини взводу.