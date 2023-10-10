Так, лише восени вдалося доставити тіло Андрія додому. І вже 9 жовтня в Івано-Франківську відбулася панахида за воїном, а на наступний день, 10 жовтня, пройшов чин прощання з загиблим військовим.

Важливо Під час бойового завдання на Запоріжжі загинув видатний музикант Андрій Чепіль

В Івано-Франківську попрощалися з Андрієм Чепілем

Панахида за воїном пройшла 9 жовтня о 9:00 в Будинку смутку, що в Івано-Франківську. 10 жовтня у Церкві Св. Юди Тадея об 11 годині відбувся чин прощання з Андрієм Чепілем. В останню путь героя прийшло провести чимало містян. Крім того, були рідні та побратими загиблого військового.

Відомо, що поховають музиканта-воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.



Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ



Прощання з Андрієм Чепілем / Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Андрій Чепіль: що відомо