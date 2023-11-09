О трагедии в коллективе певца стало известно по его инстаграмму. Он опубликовал черно-белое фото мужчины в военной форме.
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Погиб сын артиста из команды Андрея Данилко
Речь идет о сыне Артура Кульповича – Эрике. Пока неизвестно, где именно это произошло и сколько ему было лет.
Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава герою! Светлая память!
– опубликовал Андрей в своем инстаграмме.
Как пользователи отреагировали на такое известие
Подписчики поддержали музыканта из команды Данилко. Они выразили соболезнования отцу погибшего.
- Помню, как во время учебы Артур рассказывал о сыне. Я еще тогда так удивилась, что отец молодой и сын уже подросток. Новость ужасная. Нет слов. Вечная память.
- Боль не отступает ни на мгновение, за каждым погибшим. Такие невероятные украинцы гибнут! Лучшие! Чьи-то самые родные без которых нельзя жить, дышать: сыновья, дочери, братья, сестры, мужья, жены, родители. Нет слов, чтобы утешить родных, их просто не существует. Царство небесное Герою. Низкий поклон и светлая память.
- Вечная память герою-освободителю! Никогда не забудем! Вовек благодарны!
- Как же я ненавижу москалей. Светлая память героя.
- Какое может быть хуже горя, чем хоронить ребенка. Искренние соболезнования, сил вам, чтобы пережить эту беду. Большое спасибо за воспитание сына. Вечная память.
Кто из музыкантов погиб на фронте
- В октябре стало известно, что в Запорожском направлении погиб военный и музыкант из Ивано-Франковска Андрей Чепиль. Он был саксофонистом и вокалистом в военном оркестре почетного караула Президентского полка. С начала полномасштабного вторжения музыкант вступил в ВСУ.