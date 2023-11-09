О трагедии в коллективе певца стало известно по его инстаграмму. Он опубликовал черно-белое фото мужчины в военной форме.

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Погиб сын артиста из команды Андрея Данилко

Речь идет о сыне Артура Кульповича – Эрике. Пока неизвестно, где именно это произошло и сколько ему было лет.

Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава герою! Светлая память!

– опубликовал Андрей в своем инстаграмме.

Как пользователи отреагировали на такое известие

Подписчики поддержали музыканта из команды Данилко. Они выразили соболезнования отцу погибшего.

Помню, как во время учебы Артур рассказывал о сыне. Я еще тогда так удивилась, что отец молодой и сын уже подросток. Новость ужасная. Нет слов. Вечная память.

Боль не отступает ни на мгновение, за каждым погибшим. Такие невероятные украинцы гибнут! Лучшие! Чьи-то самые родные без которых нельзя жить, дышать: сыновья, дочери, братья, сестры, мужья, жены, родители. Нет слов, чтобы утешить родных, их просто не существует. Царство небесное Герою. Низкий поклон и светлая память.

Вечная память герою-освободителю! Никогда не забудем! Вовек благодарны!

Как же я ненавижу москалей. Светлая память героя.

Какое может быть хуже горя, чем хоронить ребенка. Искренние соболезнования, сил вам, чтобы пережить эту беду. Большое спасибо за воспитание сына. Вечная память.

Кто из музыкантов погиб на фронте