Після прем'єри нового сезону "Голосу" Катя та Юрій діляться світлинами з-за лаштунків на особистих сторінках в інстаграмі. Осадча хизується оригінальними аутфітами, в яких постає перед об'єктивами камер.

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Стильний look Каті Осадчої

На фотографії, яку перед 2 випуском поширив у мережі Юрій Горбунов, він зображений разом із дружиною. Катя позувала в елегантній мінісукні фіолетового кольору. Вбрання мало красиве й оригінальне пошиття, блискітки, гарно підкреслило витончену фігуру знаменитості – оголило плечі й довгі стрункі ноги. З взуття на Катерині були світлі босоніжки на високих підборах.

Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем ведучої: її довге волосся вклали у легкі локони, повіки нафарбували темними тінями, а губи – блиском. Серед аксесуарів look довершили оригінальні довгі сережки.



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого

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