После премьеры нового сезона "Голоса" Катя и Юрий делятся фотографиями из-за кулис на личных страницах в инстаграме. Осадча хвастается оригинальными аутфитами, в которых предстает перед объективами камер.
Смотрите также: Катя Осадчая позировала в черном костюме на премьере "Голоса страны": эффектное фото
Стильный look Кати Осадчей
На фотографии, которую перед 2 выпуском распространил в сети Юрий Горбунов, он изображён вместе с женой. Катя позировала в элегантном мини-платье фиолетового цвета. Наряд имел красивый и оригинальный пошив, блестки, красиво подчеркнул изящную фигуру знаменитости – обнажил плечи и длинные стройные ноги. На Екатерине были светлые босоножки на высоком каблуке.
Визажисты поработали над прической и макияжем ведущей: ее длинные волосы уложили в легкие локоны, веки накрасили темными тенями, а губы – блеском. Среди аксессуаров look завершили оригинальные длинные серьги.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущего
Предыдущие аутфиты Кати Осадчей
- На премьеру фильма "Любовь и блоггеры" ведущая пришла в классическом костюме насыщенного малинового цвета.
- В синем костюме Екатерина побывала на допремьерном показе фильма "Дикие".
- С Крещением звезда поздравляла украинцев в вышитой рубашке и платье.