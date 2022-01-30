После премьеры нового сезона "Голоса" Катя и Юрий делятся фотографиями из-за кулис на личных страницах в инстаграме. Осадча хвастается оригинальными аутфитами, в которых предстает перед объективами камер.

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Стильный look Кати Осадчей

На фотографии, которую перед 2 выпуском распространил в сети Юрий Горбунов, он изображён вместе с женой. Катя позировала в элегантном мини-платье фиолетового цвета. Наряд имел красивый и оригинальный пошив, блестки, красиво подчеркнул изящную фигуру знаменитости – обнажил плечи и длинные стройные ноги. На Екатерине были светлые босоножки на высоком каблуке.

Визажисты поработали над прической и макияжем ведущей: ее длинные волосы уложили в легкие локоны, веки накрасили темными тенями, а губы – блеском. Среди аксессуаров look завершили оригинальные длинные серьги.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма ведущего

Предыдущие аутфиты Кати Осадчей