Романтичний проєкт "Холостяк" завжди викликає підозри у глядачів: чи все відбувається по-справжньому, чи за сценарієм. Фіналістка 11 сезону Юлія Бельченко, яку називали в шоу "Зайка", спростувала чутки про те, що учасниці грали певну роль.

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Юлія "Зайка" про конфлікти на шоу

Юлія розповіла, що дівчата беруть участь у проєкті з різних причин – хтось приходить за популярністю чи підписниками, а хтось шукає своє кохання. "Зайка" зізналась, що просто хотіла спробувати, однак її очікування відрізнилися від реальності. Вона не сподівалась, що буде конфліктувати з кимось та боротися за головного героя.

Я спочатку якось не сприймала серйозно, думала, що коли це реаліті, то це більше якийсь серіал, а ми актори. Але чим довше я там була, то розуміла, що і для мене, і для інших учасниць це стає реальним життям. Справді дівчата борються за цього чоловіка, цілком серйозно. Це не те, що ми сваримося на камеру, насправді там – кров з носа,

– поділилась Юлія.

Фіналістка "Холостяка" додала, що психологи шоу можуть впливати на конфлікти на проєкті. Однак, на її думку, жодна хороша людина ніколи б не дозволила собі сваритися з кимось чи обговорювати інших.

"Як би кого не налаштовували психологи, редактори, якщо ти людина, яка ніколи не скаже погане, якщо ти всередині не підла, ти ніколи, ні при яких умовах не зробиш це. Всі на рівних умовах. Є люди, які не дозволяли собі опускатися до певного рівня, а є такі, які дозволили. Я не дозволяла собі обговорювати особисте життя учасниць на всю країну", – зауважила дівчина.

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Зазначимо, що під час проєкту Юлія "Зайка" втрапила у скандал через ескорт. В одному з випусків дівчата дізналися, що вона літала на відпочинок у Барселону та Афіни з малознайомими чоловіками, з якими зав'язувала стосунки в соцмережах та на конкурсах краси.

Юлія спростувала чутки про те, що працювала ескортницею, хоча спочатку дуже обурилась через подібні припущення. Адже вона, як сказала в інтерв'ю, не дозволяла собі обговорювати особисте життя інших.