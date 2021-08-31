Романтический проект "Холостяк" всегда вызывает подозрения у зрителей: все ли происходит по-настоящему, или по сценарию. Финалистка 11 сезона Юлия Бельченко, которую называли в шоу "Зайка", опровергла слухи о том, что участницы играли определенную роль.

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Юлия "Зайка" о конфликтах на шоу

Юлия рассказала, что девушки участвуют в проекте по разным причинам – кто-то приходит за популярностью или подписчиками, а кто-то ищет свою любовь. "Зайка" призналась, что просто хотела попробовать, однако ее ожидания отличились от реальности. Она не надеялась, что будет конфликтовать с кем-то и бороться за главного героя.

Я сначала как-то не воспринимала серьезно, думала, что когда это реалити, то это больше какой-то сериал, а мы актеры. Но чем дольше я там была, то понимала, что и для меня, и для других участниц это становится реальной жизнью. В самом деле девушки борются за этого мужчину, вполне серьезно. Это не то, что мы ссоримся на камеру, на самом деле там – кровь из носа,

– поделилась Юлия.

Финалистка "Холостяка" добавила, что психологи шоу могут влиять на конфликты на проекте. Однако по ее мнению, ни один хороший человек никогда бы не позволил себе ссориться с кем-то или обсуждать других.

"Как бы кого не настраивали психологи, редакторы, если ты человек, который никогда не скажет плохое, если ты внутри не подлая, ты никогда, ни при каких условиях не сделаешь это. Все на равных условиях. Есть люди, которые не позволяли себе опускаться до определенного уровня, а есть такие, которые позволили. Я не позволяла себе обсуждать личную жизнь участниц на всю страну", – заметила девушка.

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Отметим, что во время проекта Юлия "Зайка" попала в скандал из-за эскорта. В одном из выпусков девушки узнали, что она летала на отдых в Барселону и Афины с малознакомыми мужчинами, с которыми завязывала отношения в соцсетях и на конкурсах красоты.

Юлия опровергла слухи о том, что работала эскортницей, хотя сначала очень возмутилась из-за подобных предположений. Ведь она, как сказала в интервью, не позволяла себе обсуждать личную жизнь других.