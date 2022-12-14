Український гурт 2TONE – учасники не тільки вокального шоу "Голос країни" 12 сезон, але й Нацвідбору на Євробачення-2023. Вони розповіли 24 каналу про зіркового тренера Святослава Вакарчука.

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2TONE про зіркового тренера

Учасники гурту Богдан та Іван розповіли, що зірковий тренер не давав їм настанов чи порад, але зателефонував їм. Музиканти щиро захоплюються лідером "Океану Ельзи".

"Святослав Вакарчук не давав нам ніякі настанови на Нацвідбір, хоч він наш "батько". Ми до нього класно ставимось і поважаємо його. Вже після того, як світ почув нашу пісню, він дзвонив, казав, що пісня класна, підтримував. Ще треба сказати, що ми вважаємо, що Святослав Іванович – геній. Геніальний українець, геніальний музикант", – розповіли артисти.

Що думають про участь в "Голосі країни"

Гурт 2TONE не стали переможцями та вибули з проєкту на етапі "Нокаутів". Тому вважають, що величезного досвіду на шоу не здобули.

Насправді ми не здобули чогось багато прямо. Більше впізнаваності, знайомства нові, класний досвід, дуже класний двіж, який було б цікаво повторити, якщо буде така можливість. Різні люди – хтось цікавий, більшість пластмаса.

2TONE на "Голосі країни", нокаути: дивіться відео онлайн

Фаворитом колективу була Анна Кіндзерська. "Дуже класна вокалістка, музикантка і дуже класна людина", – відгукуються артисти.