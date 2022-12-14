Украинская группа 2TONE – участники не только вокального шоу "Голос країни" 12 сезон, но и Нацотбора на Евровидение-2023. Они рассказали 24 каналу о звездном тренере Святославе Вакарчуке.

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2TONE о звездном тренере

Участники группы Богдан и Иван рассказали, что звездный тренер не давал им наставлений или советов, но позвонил по телефону. Музыканты искренне восхищаются лидером "Океана Эльзы".

"Святослав Вакарчук не давал нам никаких наставлений на Нацотбор, хоть он наш "отец". Мы к нему классно относимся и уважаем его. Уже после того, как мир услышал нашу песню, он звонил, говорил, что песня классная, поддерживал. Еще надо сказать, что мы считаем, что Святослав Иванович – гений. Гениальный украинец, гениальный музыкант", – рассказали артисты.

Что думают об участии в "Голосе страны"

Группа 2TONE не стала победителями и выбыла из проекта на этапе "Нокаутов". Поэтому считают, что огромный опыт на шоу не получили.

На самом деле, мы не получили чего-то много прямо. Больше узнаваемости, знакомства новые, классный опыт, очень классный движ, который было бы интересно повторить, если будет такая возможность. Разные люди – кто интересный, большинство пластмасса.

2TONE на "Голоса країни", нокауты: смотрите видео онлайн

Фаворитом коллектива была Анна Киндзерская. "Очень классная вокалистка, музыкант и очень классный человек", – отзываются артисты.