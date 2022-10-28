Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко заручився з коханою

Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко заручився з Валерією Чернецькою. Пара почала зустрічатися після романтичного проєкту.

Учасник романтичного шоу "Холостячка" знайшов кохання після проєкту. 27 жовтня він повідомив про заручини з дівчиною.

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Роман Свечкоренко освідчився коханій

Фіналіст проєкту та один з фаворитів Злати Огнєвіч опублікував зворушливе відео, на якому показав, як тримав обручку в руках за спиною нареченої. Наприкінці ролика той самий момент, коли Роман стає перед Валерією на одне коліно.

Також психолог опублікував зворушливі фото, на яких показався з нареченою. "Вона сказала "так"", – написав Свечкоренко під романтичними світлинами.

У коментарях Романа привітали не тільки фани та друзі, але й Злата Огнєвіч. "Вітаю, котики", – написала зірка.



Роман Свечкоренко з нареченою / Фото з інстаграму Романа

Як склалось життя інших героїв "Холостячки"

, Роман Свечкоренко розсекретив нову кохану напередодні Нового 2021 року. Тоді в мережі її зацькували за молодий вік – дівчина на 10 років молодша від обранця. Але це не переконало пару бути порізно. Вони перебувають в Україні та перейшли з російської на українську під час війни.