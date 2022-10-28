Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко заручився з коханою
Джерело:Роман Свечкоренко
Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко заручився з Валерією Чернецькою. Пара почала зустрічатися після романтичного проєкту.
Учасник романтичного шоу "Холостячка" знайшов кохання після проєкту. 27 жовтня він повідомив про заручини з дівчиною.
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Роман Свечкоренко освідчився коханій
Фіналіст проєкту та один з фаворитів Злати Огнєвіч опублікував зворушливе відео, на якому показав, як тримав обручку в руках за спиною нареченої. Наприкінці ролика той самий момент, коли Роман стає перед Валерією на одне коліно.
Також психолог опублікував зворушливі фото, на яких показався з нареченою. "Вона сказала "так"", – написав Свечкоренко під романтичними світлинами.
У коментарях Романа привітали не тільки фани та друзі, але й Злата Огнєвіч. "Вітаю, котики", – написала зірка.
Роман Свечкоренко з нареченою / Фото з інстаграму Романа
Як склалось життя інших героїв "Холостячки"
- Учасник 2 сезону шоу Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут та зізнався, що заручився з коханим. Його обранець – колумбієць Феліпе.
- Учасник 1 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак одружився. Він зіграв весілля з дівчиною Аліною, через яку пішов з проєкту.