Психолог і блогер Роман Свечкоренко покинув проєкт "Холостячка" після несподіваного повернення у фінал шоу. Після завершення шоу чоловік за недовгий час зміг знайти нову любов.

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Роман з "Холостячки" показав кохану

Вперше Роман Свечкоренко опублікував в інстаграмі спільні фото з коханою. Він показав ніжний поцілунок з дівчиною.

"Без слів, просто..." – лаконічно підписав чоловік фото.



Роман Свечкоренко з коханою / Фото з інстаграму Романа Свечкоренка



Роман Свечкоренко з коханою / Фото з інстаграму Романа Свечкоренка

Коханою Романа Свечкоренко стала 21-річна Валерія Чернецька – блогерка і дизайнерка. Вона також підтвердила, що зустрічається з психологом, спільними фото на особистій сторінці.

У коментарях під дописом фани здебільшого бажають парі щастя та кохання:

"Красиві";

"Найкраща пара. Щастя вам";

"Ну нарешті! Щастя вам та кохання";

"Подарунок до Нового року! Щастя";

"Такі класні";

"Гарні";

"Ви навіть чимось схожі. Кажуть, це гарний знак, що пара створена на небесах".

Від коментарів не утримались й інші учасники "Холостячки":

Макс Тарапата: "Ну нарешті. Тепер хоч можна спокійно Новий рік святкувати. Ну і власне, щастя вам";

Андрій Задворний: "Які ж ви "мур-мур-мур"".

Додамо, Дмитро Шевченко з "Холостячки" також знайшов кохання. Ще на пост-шоу він зізнався, що зустрічається з дівчиною. Також чоловік показував, як відпочивав з коханою у басейні.