Психолог і блогер Роман Свечкоренко покинув проєкт "Холостячка" після несподіваного повернення у фінал шоу. Після завершення шоу чоловік за недовгий час зміг знайти нову любов.
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Роман з "Холостячки" показав кохану
Вперше Роман Свечкоренко опублікував в інстаграмі спільні фото з коханою. Він показав ніжний поцілунок з дівчиною.
"Без слів, просто..." – лаконічно підписав чоловік фото.
Роман Свечкоренко з коханою / Фото з інстаграму Романа Свечкоренка
Роман Свечкоренко з коханою / Фото з інстаграму Романа Свечкоренка
Коханою Романа Свечкоренко стала 21-річна Валерія Чернецька – блогерка і дизайнерка. Вона також підтвердила, що зустрічається з психологом, спільними фото на особистій сторінці.
У коментарях під дописом фани здебільшого бажають парі щастя та кохання:
- "Красиві";
- "Найкраща пара. Щастя вам";
- "Ну нарешті! Щастя вам та кохання";
- "Подарунок до Нового року! Щастя";
- "Такі класні";
- "Гарні";
- "Ви навіть чимось схожі. Кажуть, це гарний знак, що пара створена на небесах".
Від коментарів не утримались й інші учасники "Холостячки":
- Макс Тарапата: "Ну нарешті. Тепер хоч можна спокійно Новий рік святкувати. Ну і власне, щастя вам";
- Андрій Задворний: "Які ж ви "мур-мур-мур"".