Після завершення проєкту "Холостячка" Дмитро Шевченко не надто активно веде блог в інстаграмі, але час від часу показує, чим займається. Днями він поділився з фанами, як провів дозвілля.

До слова Григорій Решетник натякнув, що Злата Огнєвіч повернулась до іншого фіналіста: інтригуюче фото

Як фіналіст "Холостячки" відпочивав з дівчиною

Чоловік влаштував "банний день". Але цей час не проводив наодинці, а з дівчиною. Дмитро опублікував інстаграм-сторіз, де показав, як біля нього лежить жінка. Шевченко поклав на її ноги свою руку, а кадри доповнив щасливим емоджі.

Хоч після публікації фіналіст романтичного шоу видалив відео, він дав зрозуміти, що вже не самотній.



Дмитро Шевченко на відпочинку / Фото з інстаграм-сторіз

До того ж у мережі показали анонс інтерв'ю з Дмитром Шевченком. Там він розповідає, що "вже не холостяк". Однак свою обраницю чоловік поки що не розсекречує.

Нагадаємо, що Дмитро був засмучений через відмову Злати Огнєвіч у фіналі романтичного проєкту. Він емоційно відреагував на слова співачки та не зміг стримати сліз. Згодом він прокоментував вибір головної героїні.

Чоловік поділився, що проєкт був для нього непростим випробовуванням, який подарував даремні надії. Однак він висловив сподівання, що колись знайде людину, з якою буде щасливий.