Цьогорічний День святого Миколая Роман Свечкоренко запам'ятає надовго. Чоловік, який боровся за серце Злати Огнєвіч на "Холостячці" потрапив у неприємну ситуацію в центрі Києва. Вони з Богданом Шелудяком заступилися за дівчину, а в результаті отримали на горіхи.

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Учасник "Холостячки" Свечкоренко встряв у бійку

Блогери повертались з ковзанки й стали свідками конфлікту. Вони побачили, як "два здорові чоловіки" тримають двері авто й не дають дівчині поїхати.

Дівчина кричить, а нам кажуть: "Ідіть звідси". Тільки матом. Я розумію, що треба закрити двері в машині, щоб дівчина була в безпеці,

– пригадує Роман Свечкоренко.

Так, психолог силою відсунув одного з чоловіків, тоді як інший вже штурхав Богдана. Між ними сталася сутичка, через яку довелось викликати поліцію.

"Все було в максимально прискореному режимі. Вони заспокоїлися тільки після того, як ми дали їм відсіч", – додав Роман Свечкоренко.

Роман Свечкоренко з "Холостячки" встряв у бійку / Відео з інстаграму психолога

Роману й Богдану, які проходили повз і допомогли дівчині, довелось їхати у відділок поліції та давати свідчення. Лише там учасник "Холостячки" зрозумів, що з його лівою рукою не все гаразд. Уже в лікарні в нього діагностували перелом та наклали гіпс.

Ситуація була така, що складно було не втрутитися. Я думаю, що більшість людей, потрапивши в такі обставини, зробили б теж саме,

– підсумував Роман Свечкоренко.

Роман Свечкоренко з "Холостячки" з гіпсом / Фото з інстаграм-сторіс психолога