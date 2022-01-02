Психолог и блогер Роман Свечкоренко покинул проект "Холостячка" после неожиданного возвращения в финал шоу. После завершения шоу мужчина за недолгое время смог найти новую любовь.

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Роман из "Холостячки" показал любимую

Впервые Роман Свечкоренко опубликовал в инстаграме совместные фото с любимой. Он показал нежный поцелуй с девушкой.

"Без слов, просто..." – лаконично подписал мужчина фото.



Роман Свечкоренко с любимой / Фото с инстаграма Романа Свечкоренко



Роман Свечкоренко с любимой / Фото с инстаграма Романа Свечкоренко

Любимой Романа Свечкоренко стала 21-летняя Валерия Чернецкая – блогер и дизайнер. Она также подтвердила, что встречается с психологом, совместными фото на личной странице.

В комментариях под заметкой фаны в основном желают паре счастья и любви:

"Красивые";

"Лучшая пара. Счастья вам";

"Ну наконец-то! Счастья вам и любви";

"Подарок к Новому году! Счастье";

"Такие классные";

"Хорошие";

"Вы даже чем-то похожи. Говорят, это хороший знак, что пара создана на небесах".

От комментариев не воздержались и другие участники"Холостячки":

Макс Тарапата: "Ну наконец-то. Теперь хоть можно спокойно Новый год праздновать. Ну и собственно, счастья вам";

Андрей Задворный: "Какие же вы "мур-мур-мур".

Добавим, Дмитрий Шевченко из "Холостячки" также нашел любовь. Еще на пост-шоу он признался, что встречается с девушкой. Также мужчина показывал, как отдыхал с любимой в бассейне.