Kalush Orchestra та інші зірки Євробачення: оголосили порядок усіх виступів у фіналі
Вже завтра, 14 травня, в італійському Турині відбудеться фінал шоу Євробачення-2022! Яскраві та драйові 25 учасників музичного конкурсу вийдуть на сцену та спробують завоювати любов як журі країні, так і глядачів. У якому порядку вони виступатимуть – читайте далі.
Ще раніше стало відомо, що український гурт Kalush Orchestra, який виступив у першому півфіналі під номером 6, потрапив у фінал конкурсу. Після завершення концерту хлопці з гурту методом жеребкування обрали першу частину фіналу конкурсу. Зараз стало відомо, що Україна виступить під номером 12.
Важливо Євробачення-2022: усі фіналісти пісенного конкурсу
Порядок виступів у фіналі Євробачення-2022
Щодо інших 24 конкурсантів, то організатори конкурсу виступи розмістили наступним чином:
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
- Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
- Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
- Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
- Польща: Охман – River
- Сербія: Констракта – In Corpore Sano
- Естонія: Стефан – Hope
Порядок виступів у фіналі / Фото з сайту Євробачення
Євробачення-2022
- Нагадаємо, що 1 півфінал конкурсу відбувся 10 травня, 2-й півфінал – 12 травня, а фінал відбудеться 14 травня. Подія проходить на арені "Пала Альпітур".
- Щодо букмекерських прогнозів, то Україна наразі лідирує – у неї 57% шансів на перемогу. На другому місці розмістилась Велика Британія, а на третьому – Італія.
- Український гурт Kalush Orchestra виступить з піснею "Stefania", у якій лідер гурту співає про свою матір Стефанію.
Kalush Orchestra – Stefania: дивитись відео онлайн