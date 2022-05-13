Kalush Orchestra та інші зірки Євробачення: оголосили порядок усіх виступів у фіналі

08:30

Вже завтра, 14 травня, в італійському Турині відбудеться фінал шоу Євробачення-2022! Яскраві та драйові 25 учасників музичного конкурсу вийдуть на сцену та спробують завоювати любов як журі країні, так і глядачів. У якому порядку вони виступатимуть – читайте далі.