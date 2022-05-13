Kalush Orchestra та інші зірки Євробачення: оголосили порядок усіх виступів у фіналі

13 травня 2022 , 08:30
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Вже завтра, 14 травня, в італійському Турині відбудеться фінал шоу Євробачення-2022! Яскраві та драйові 25 учасників музичного конкурсу вийдуть на сцену та спробують завоювати любов як журі країні, так і глядачів. У якому порядку вони виступатимуть – читайте далі.

Ще раніше стало відомо, що український гурт Kalush Orchestra, який виступив у першому півфіналі під номером 6, потрапив у фінал конкурсу. Після завершення концерту хлопці з гурту методом жеребкування обрали першу частину фіналу конкурсу. Зараз стало відомо, що Україна виступить під номером 12.

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Порядок виступів у фіналі Євробачення-2022

Щодо інших 24 конкурсантів, то організатори конкурсу виступи розмістили наступним чином:

  1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  2. Румунія: WRS – Llámame
  3. Португалія: Маро – Saudade, saudade
  4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  6. Франція: Алван і Ахез – Fulenn
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Вірменія: Роза Лінн – Snap
  9. Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
  10. Іспанія: Шанель – SloMo
  11. Нідерланди: S10 – De diepte
  12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  14. Литва: Моніка Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
  16. Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
  17. Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
  18. Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
  22. Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
  23. Польща: Охман – River
  24. Сербія: Констракта – In Corpore Sano
  25. Естонія: Стефан – Hope


Порядок виступів у фіналі / Фото з сайту Євробачення

Євробачення-2022

  • Нагадаємо, що 1 півфінал конкурсу відбувся 10 травня, 2-й півфінал – 12 травня, а фінал відбудеться 14 травня. Подія проходить на арені "Пала Альпітур".
  • Щодо букмекерських прогнозів, то Україна наразі лідирує – у неї 57% шансів на перемогу. На другому місці розмістилась Велика Британія, а на третьому – Італія.
  • Український гурт Kalush Orchestra виступить з піснею "Stefania", у якій лідер гурту співає про свою матір Стефанію.

Kalush Orchestra – Stefania: дивитись відео онлайн

 

Автор: Уляна Журба